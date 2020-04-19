Биотехнолог оценил, когда Россия победит коронавирус

Россия в состоянии победить коронавирус уже этим летом, заявил в интервью RT руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков.

По его словам, если россияне будут соблюдать карантинные меры, то количество новых заболевших в июле может начать приближаться к нулю.

"Карантинные меры должны длиться минимум четыре недели, а то и больше, ведь цифры растут, – подчеркнул биотехнолог. – От нас с вами многое зависит, потому что один инфицированный человек заражает десять новых".

Волчков уточнил, что в связи с этим значение соблюдения режима самоизоляции сложно преуменьшить. Он призвал россиян не покидать дома, напомнив, что инкубационный период вируса длится две недели.

Ранее ведущий российский инфекционист, академик РАН Виктор Малеев заявил, что об окончании эпидемии коронавируса в России можно будет говорить не раньше июня. По его словам, такой вариант возможен, если россияне будут соблюдать режим самоизоляции и прочие рекомендации специалистов и властей, а врачи не допустят серьезных ошибок.

В то же самое время Малеев уверен, что окончательная победа над коронавирусом случится не раньше, чем ученые внедрят вакцину против заболевания.