Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае выросло в 4,5 раза за месяц

Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае в мае выросло в четыре с лишним раза. Если 1 мая в регионе насчитывалось 423 инфицированных, то 1 июня – уже 1915.
В краевом Роспотребнадзоре не раз подчеркивали – это связано с тем, что жители региона "хорошо провели" майские праздники.
Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в Алтайском крае выявили еще 70 случаев COVID-19. Таким образом, на 2 июня инфекцию в регионе лабораторно подтвердили у 1985 человек. Среди них – 193 ребенка. Выздоровели 815 человек. На данный момент в тяжелом состоянии находятся 50 человек, 14 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
Скончались 22 человека, которым ранее диагностировали COVID-19.
Комментарии
Скончались 22 человека, которым ранее диагностировали COVID-19.
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Хитрый план Томенко?
/Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае в мае выросло в четыре с лишним раза. Если 1 мая в регионе насчитывалось 423 инфицированных, то 1 июня — уже 1915.
В краевом Роспотребнадзоре не раз подчеркивали — это связано с тем, что жители региона "хорошо провели" майские праздники./
Это связано с тем, что нет контроля за соблюдением санитарных правил, СИЗы по-прежнему недоступны многим жителям из-за дороговизны.
Рост заболеваемости провоцировали не праздники и выходные, а ведение трудовой деятельности (распространение в рабочих коллективах) и малым тестированием.
Роспотребнадзор работает плохо. Очевидный факт.
В краевом Роспотребнадзоре не раз подчеркивали – это связано с тем, что жители региона "хорошо провели" майские праздники.
Это связано с тем , что в больницах у нас бардак!!! И выяснилось это как раз в последние недели! Отсюда и количество выявленных.
На шашлыках как раз никто не заразился, впрочем как и в магазинах.
НЕ НАДО ПЕРЕКЛАДЫВАТЬ СВОЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА ДРУГИХ!!!
не гоните волну. слишком большое вниманию этому ОРВИ.
Жители региона "хорошо провели время" на Корбалихинском руднике,в "Горке",железке,онкоцентре....
Кто ещё припомнит места "массовок"?
Почему жители соседних регионов "проводят время" не так как мы?
Давай Витя! Давай!!!
Жители региона "хорошо провели время" на Корбалихинском руднике,в "Горке",железке,онкоцентре....
Кто ещё припомнит места "массовок"?
Почему жители соседних регионов "проводят время" не так как мы?
Общежитие меда, Общежитие АГУ и прочие увеселительные заведения нашего города и края)))
Кто учитывает пострадавших и умерших в отсутствии плановой медпомощи? Тех, кому отказано в экстоенной помощи по другим диагнозам?
2.06.2020 17:55
- гость -
Кто учитывает пострадавших и умерших в отсутствии плановой медпомощи? Тех, кому отказано в экстоенной помощи по другим диагнозам?
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Пострадавшие от отсутствия плановой помощи на совести тех, кто не считал и до сих пор не считает нужным остановить распространение коронавирусной инфекции в крае. Если бы последовательно осуществлялись противоэпидемические меры, роспотребнадзор противодействовал завозу, сейчас мы бы вышли из этого военого положения.
А пока плановая помощь соседствует с возможностью заразиться ковидом. Тем более, теперь новая фишка. Чтобы показать, что якобы идёт спад, освобождают от пациентов и врачей больницы плановой помощи и переводят в ковидный фонд. При этом важно не заполнять эти койки. Чтобы продемонстрировать 50% свободных ковидных коек.
2.06.2020 17:55
- гость -
Кто учитывает пострадавших и умерших в отсутствии плановой медпомощи? Тех, кому отказано в экстоенной помощи по другим диагнозам?
-------------------
Пострадавшие от отсутствия плановой помощи на совести тех, кто не считал и до сих пор не считает нужным остановить распространение коронавирусной инфекции в крае. Если бы последовательно осуществлялись противоэпидемические меры, роспотребнадзор противодействовал завозу, сейчас мы бы вышли из этого военого положения.
А пока плановая помощь соседствует с возможностью заразиться ковидом. Тем более, теперь новая фишка. Чтобы показать, что якобы идёт спад, освобождают от пациентов и врачей больницы плановой помощи и переводят в ковидный фонд. При этом важно не заполнять эти койки. Чтобы продемонстрировать 50% свободных ковидных коек.
2.06.2020 17:31
гость
В краевом Роспотребнадзоре не раз подчеркивали – это связано с тем, что жители региона "хорошо провели" майские праздники.
Это связано с тем , что в больницах у нас бардак!!!
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Если больницам не давали тесты и средства индивидуальной защиты в необходимых объемах, что они могли сделать?
Бардак в Минздраве и Роспотребнадзоре.
Почему жители соседних регионов "проводят время" не так как мы?
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Приезжайте с тестами в любую многоэтажку Барнаула. Вы удивитесь результатам.