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Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае выросло в 4,5 раза за месяц

, ИА "Амител"
1 мая инфицированных в регионе было 423 человека
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае в мае выросло в четыре с лишним раза. Если 1 мая в регионе насчитывалось 423 инфицированных, то 1 июня – уже 1915.

В краевом Роспотребнадзоре не раз подчеркивали – это связано с тем, что жители региона "хорошо провели" майские праздники.

Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в Алтайском крае выявили еще 70 случаев COVID-19. Таким образом, на 2 июня инфекцию в регионе лабораторно подтвердили у 1985 человек. Среди них – 193 ребенка. Выздоровели 815 человек. На данный момент в тяжелом состоянии находятся 50 человек, 14 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Скончались 22 человека, которым ранее диагностировали COVID-19.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

2.06.2020 17:19
- гость -

Скончались 22 человека, которым ранее диагностировали COVID-19.
==============
Хитрый план Томенко?

2.06.2020 17:27
- гость -

/Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае в мае выросло в четыре с лишним раза. Если 1 мая в регионе насчитывалось 423 инфицированных, то 1 июня — уже 1915.

В краевом Роспотребнадзоре не раз подчеркивали — это связано с тем, что жители региона "хорошо провели" майские праздники./

Это связано с тем, что нет контроля за соблюдением санитарных правил, СИЗы по-прежнему недоступны многим жителям из-за дороговизны.
Рост заболеваемости провоцировали не праздники и выходные, а ведение трудовой деятельности (распространение в рабочих коллективах) и малым тестированием.

2.06.2020 17:28
- гость -

Роспотребнадзор работает плохо. Очевидный факт.

2.06.2020 17:31
гость

В краевом Роспотребнадзоре не раз подчеркивали – это связано с тем, что жители региона "хорошо провели" майские праздники.

Это связано с тем , что в больницах у нас бардак!!! И выяснилось это как раз в последние недели! Отсюда и количество выявленных.
На шашлыках как раз никто не заразился, впрочем как и в магазинах.
НЕ НАДО ПЕРЕКЛАДЫВАТЬ СВОЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА ДРУГИХ!!!

2.06.2020 17:41
Fk

не гоните волну. слишком большое вниманию этому ОРВИ.

2.06.2020 17:43
Гость

Жители региона "хорошо провели время" на Корбалихинском руднике,в "Горке",железке,онкоцентре....
Кто ещё припомнит места "массовок"?
Почему жители соседних регионов "проводят время" не так как мы?

2.06.2020 17:44
Гость

Давай Витя! Давай!!!

2.06.2020 17:47
гость

Жители региона "хорошо провели время" на Корбалихинском руднике,в "Горке",железке,онкоцентре....
Кто ещё припомнит места "массовок"?
Почему жители соседних регионов "проводят время" не так как мы?

Общежитие меда, Общежитие АГУ и прочие увеселительные заведения нашего города и края)))

2.06.2020 17:55
- гость -

Кто учитывает пострадавших и умерших в отсутствии плановой медпомощи? Тех, кому отказано в экстоенной помощи по другим диагнозам?

2.06.2020 18:28
- гость -

2.06.2020 17:55
- гость -
Кто учитывает пострадавших и умерших в отсутствии плановой медпомощи? Тех, кому отказано в экстоенной помощи по другим диагнозам?
-------------------
Пострадавшие от отсутствия плановой помощи на совести тех, кто не считал и до сих пор не считает нужным остановить распространение коронавирусной инфекции в крае. Если бы последовательно осуществлялись противоэпидемические меры, роспотребнадзор противодействовал завозу, сейчас мы бы вышли из этого военого положения.
А пока плановая помощь соседствует с возможностью заразиться ковидом. Тем более, теперь новая фишка. Чтобы показать, что якобы идёт спад, освобождают от пациентов и врачей больницы плановой помощи и переводят в ковидный фонд. При этом важно не заполнять эти койки. Чтобы продемонстрировать 50% свободных ковидных коек.

2.06.2020 18:30
- гость -

2.06.2020 17:55
- гость -
Кто учитывает пострадавших и умерших в отсутствии плановой медпомощи? Тех, кому отказано в экстоенной помощи по другим диагнозам?
-------------------
Пострадавшие от отсутствия плановой помощи на совести тех, кто не считал и до сих пор не считает нужным остановить распространение коронавирусной инфекции в крае. Если бы последовательно осуществлялись противоэпидемические меры, роспотребнадзор противодействовал завозу, сейчас мы бы вышли из этого военого положения.
А пока плановая помощь соседствует с возможностью заразиться ковидом. Тем более, теперь новая фишка. Чтобы показать, что якобы идёт спад, освобождают от пациентов и врачей больницы плановой помощи и переводят в ковидный фонд. При этом важно не заполнять эти койки. Чтобы продемонстрировать 50% свободных ковидных коек.

2.06.2020 18:34
- гость -

2.06.2020 17:31
гость
В краевом Роспотребнадзоре не раз подчеркивали – это связано с тем, что жители региона "хорошо провели" майские праздники.

Это связано с тем , что в больницах у нас бардак!!!
-------------------------
Если больницам не давали тесты и средства индивидуальной защиты в необходимых объемах, что они могли сделать?
Бардак в Минздраве и Роспотребнадзоре.

2.06.2020 19:06
- гость -

Почему жители соседних регионов "проводят время" не так как мы?
_______________________

Приезжайте с тестами в любую многоэтажку Барнаула. Вы удивитесь результатам.

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