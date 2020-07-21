В барнаульском СК "Темп" опровергли информацию о закрытии комплекса

Пресс-служба ФССП по Алтайскому краю неверно подала информацию о закрытии СК "Темп" в Барнауле и тем самым исказила постановление суда. Об этом amic.ru рассказал коммерческий директор спортивного клуба Антон Киселев. Ранее судебные приставы распространили информацию, что деятельность СК приостановлена на семь дней в связи с нарушениями при подготовке к мероприятию.
По словам Киселева, речь идет о турнире ММА, который прошел еще в феврале 2020 года. Организаторы арендовали у "Темпа" четверть поля, при этом не установив информационное табло и стенд о правилах поведения зрителей во время спортивного мероприятия. Также отсутствовал медицинский пункт. 15 мая Железнодорожный суд Барнаула вынес решение о запрете проведения спортивных соревнований сроком на семь дней. На исполнение постановления у приставов ушло два месяца: в "Темп" они пришли только 15 июля.
По словам Киселева, пресс-служба ФССП по Алтайскому краю исказила информацию. Как подчеркнул коммерческий директор, во-первых, речь идет о приостановке соревнований, а не работы комплекса. Поэтому тренировки спортсменов, а также функционирование гостиницы идут в штатном режиме. Во-вторых, никакие спортивные соревнования в "Темпе" и так не проводятся в виду их запрета из-за сложной эпидемиологической обстановки.
Добавим, что в любом случае запрет на проведение соревнований в СК заканчивается в среду, 22 июля.
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