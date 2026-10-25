Александр Овечкин заработал 4,75 млн долларов за первые десять игр в НХЛ
Сумма стала бонусом к основной зарплате
25 октября 2026, 20:05, ИА Амител
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин принял участие в десятом матче регулярного чемпионата НХЛ в текущем сезоне, что позволило ему получить бонус в размере 4,75 млн долларов, сообщает РБК.
Прошлым летом 41-летний форвард заключил с клубом новое однолетнее соглашение. Базовая зарплата по контракту составляет 1 млн долларов, а подписной бонус — 3,25 млн долларов. Кроме того, в договор включен бонус за участие в десяти играх (4,75 млн долларов), который не учитывается под потолком зарплат в нынешнем сезоне.
Овечкин остается лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, на его счету 930 заброшенных шайб. С учетом матчей плей-офф он забил 1007 голов. Абсолютный рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки — 1016 шайб.
Текущий сезон является для российского нападающего 22-м в лиге, что делает его самым долгоиграющим хоккеистом в истории "Кэпиталз". Ранее Овечкин официально заявил, что этот чемпионат станет для него заключительным в заокеанской карьере.
07:51:46 26-10-2026
И 50 % заплатил налог в бюджет США
08:00:08 26-10-2026
Какой суммой он поделился с СВО ,за то, что ребятазащищают страну, которая позволила ему стать тем, кем он стал и зарабатывать такие суммы?
09:51:47 26-10-2026
Гость (08:00:08 26-10-2026) Какой суммой он поделился с СВО ,за то, что ребятазащищают с...
Лучшим хоккеистом ему "позволило" стать США
09:12:11 26-10-2026
овечкин налоги платит в бюджет сша, сша спонсирует хохлов, хохлы убивают наших ребят. овечкин чемпион.
09:13:27 26-10-2026
да плюс ещё продажа лица в рекламе
09:44:12 26-10-2026
Овечкин ни какой ,сколько с ним носятся ,какую он помощь оказал ребятам на СВО??