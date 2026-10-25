Сумма стала бонусом к основной зарплате

25 октября 2026, 20:05, ИА Амител

Александр Овечкин с выбитым зубом / Фото: скриншот видео

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин принял участие в десятом матче регулярного чемпионата НХЛ в текущем сезоне, что позволило ему получить бонус в размере 4,75 млн долларов, сообщает РБК.

Прошлым летом 41-летний форвард заключил с клубом новое однолетнее соглашение. Базовая зарплата по контракту составляет 1 млн долларов, а подписной бонус — 3,25 млн долларов. Кроме того, в договор включен бонус за участие в десяти играх (4,75 млн долларов), который не учитывается под потолком зарплат в нынешнем сезоне.

Овечкин остается лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, на его счету 930 заброшенных шайб. С учетом матчей плей-офф он забил 1007 голов. Абсолютный рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки — 1016 шайб.

Текущий сезон является для российского нападающего 22-м в лиге, что делает его самым долгоиграющим хоккеистом в истории "Кэпиталз". Ранее Овечкин официально заявил, что этот чемпионат станет для него заключительным в заокеанской карьере.