В Алтайском крае осудят 20-летнего парня, который ради забавы сжег два дома

В Немецком национальном районе Алтайского края осудят местного жителя, который поджег два частных дома, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Предварительно установлено, что в апреле 2020 года в течение двух недель 20-летний парень из хулиганских побуждений поджег два жилых дома в селе Гальбштадт. Отмечается, что на момент пожара в жилищах никого не было, а потому жертв удалось избежать.
В результате возгораний оба строения серьезно пострадали – оказались повреждены несущие и ограждающие конструкции. В ходе разбирательства поджигатель свою вину признал полностью, сейчас дело находится на рассмотрении в суде.
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