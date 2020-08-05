"Я звоню своей маме". Пьяного пассажира самолета высадили в Барнауле за курение

29-летний житель Иркутска направлялся в Анапу, но не долетел до пункта назначения из-за того, что был пьян и курил на борту самолета, сообщили amic.ru в пресс-службе Алтайского линейного управления МВД России на транспорте.
Когда воздушное судно приземлилось в Барнауле для дозаправки, командир экипажа вызвал транспортных полицейских, чтобы они сняли нарушителя с рейса.
"Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции установили, что 29-летний житель Иркутска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, курил табачные изделия в туалетной комнате самолета во время полета, при этом на замечания бортпроводников не реагировал, мешал другим пассажирам. Данному гражданину командиром воздушного судна было отказано в дальнейшем перелете", – уточнили в ведомстве.
При этом дебошир угрожал полицейским мамой. "Все, будем разбираться. Я звоню своей маме, пусть вызывает Следственный комитет, разбирается", — говорит пассажир на видеоролике.
В отношении мужчины составили протоколы по двум административным делам: нарушение запрета курения табака и появление в общественных местах в состоянии опьянения.
Полицейские напомнили, что курить на борту самолета категорически запрещено, так как это создает угрозу безопасности полета.
Комментарии
Чё он теперь маме скажет?
Что в каком то БарнАуле высадили?
сбросить надо было без парашюта!
Посмотреть бы на вас, как бы вы бухали и курили со страху, если бы вас на Суперджете мама отправила на море.
5.08.2020 14:15
- гость -
Летал много раз на Суперджете, нормальный самолет. Проблема с ним только в твоей голове.
маме будет очень приятно.
Эх, классика жанра:
Нарисуй алеющий закат, розу за колючей ржавой проволокой
Строчку: "Мама, я не виноват!" - наколи, и пусть стереть попробуют
Вот так - чуть что, сразу к маме под юбку. Позорник.)))
5.08.2020 14:20
- гость -
5.08.2020 14:15
- гость -
Летал много раз на Суперджете, нормальный самолет. Проблема с ним только в твоей голове.
Ты после первого полёта, походу, шеебойным стал
5.08.2020 14:26
Guest
Вот так - чуть что, сразу к маме под юбку. Позорник.)))
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Так современная "система" воспитания этому хорошо способствует. До 18 лет рибёёёнок! А там конь с яйссами!
5.08.2020 14:27
- гость -
ты с горшка то слезь, сосунок, и русский язык выучи, прежде чем во взрослые разговоры влезать. А то мамка твоя придет и твоей же мордой тебя как обычно в горшок и накуряет, чтобы много не болтал и взрослым людям не мешал.
А кто у нас мама?
васильева?
Чем плох Супер.