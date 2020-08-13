Более 16 тысяч семей в Алтайском крае получили региональный маткапитал

В Алтайском крае на выплаты семьям, в которых родился третий или последующий ребенок, направили более 781 миллиона рублей. Об этом сообщает официальный сайт региона.
Средствами регионального материнского капитала распорядились 16 723 семьи. Всего за период реализации программы с 2011 года право на выплату получили 40 863 семьи.
По данным Минсоцзащиты Алтайского края, в 2020 году размер регионального материнского капитала составляет 55 387,5 рубля.
Средства можно направить на улучшение жилищных условий (приобретение или строительство жилого помещения, строительство либо реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства) или образование детей (оплата платных образовательных услуг, проживание в общежитии, присмотр и уход за ребенком в образовательной организации).
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