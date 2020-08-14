Кардиолог назвал признаки приближающейся смерти

При обострении хронических заболеваний у человека возникают первичные признаки приближающейся смерти. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал врач-кардиолог Анатолий Трифонов.
"Эти симптомы в буквальном смысле написаны на лице", — сказал специалист и добавил, что главные признаки при хронических болезнях сердечно-сосудистой системы можно заметить за 10-15 дней до смерти.
Трифонов пояснил, что у больного начинается отдышка, покраснение лица, вялость, побледнение кожи, недомогание, чувство страха и частые потери сознания. А при сердечной недостаточности наблюдаются судороги, лихорадка, холодеют и отекают конечности, кожа приобретает синий оттенок.
Комментарии
Прекрасная новость с утра )). За то не про Беларусь.
14.08.2020 07:25
- гость -
Прекрасная новость с утра
лайк!!
покраснение лица, вялость, побледнение кожи
Таки покраснение или побледнение? А на лице типа не кожа?
Вчера Алтапресс этой статьёй народ кошмарили,сегодня Амик решили отличится.Пятница тоже задалась.Ну не упыри ли?
Мы все умрем. Но сначала те у кого посинела кожа и устталость.
давление 60/40 не?