Мужчину в кожаной куртке не могут найти в Алтайском крае уже два месяца

Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по статье "Убийство" из-за безвестного исчезновения жителя Бийска. Мужчина ушел из дома 26 июня, и до сих пор его местонахождения неизвестно.
В день исчезновения бийчанин был одет в черную кожаную куртку, рубашку белую, черные брюки.
"Следственные органы обращаются к гражданам, владеющим информацией о местонахождении разыскиваемого либо обстоятельствах его исчезновения, сообщить по телефону в городе Бийске (8-385-4) 33-62-09, 89993311231 или 02", — говорится в релизе, опубликованном на официальном сайте Следственного комитета по Алтайскому краю.
Комментарии
Офигеть примета - кожаная куртка! Вы эту чушь зачем печатаете? Чтоб граждане знали, что СК делом занят, а не воздух пинает? Ну узнали, дальше что?