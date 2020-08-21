Отравление оппозиционера Алексея Навального в Белом доме рассматривают как один из факторов, определяющих дальнейшие отношения Вашингтона с Москвой. Как пишет Reuters, об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен.
По его словам, в Соединенных Штатах обеспокоены этой ситуацией. Если в результате выяснится, что к инциденту "причастны русские", то это скажется на российско-американских отношениях, уверен О’Брайен.
"Он очень смелый политик, который противостоит [президенту России Владимиру] Путину, и мы думаем и молимся о нем и его семье", — высказался о Навальном О’Брайен (цитата по РБК).
Незадолго до этого тему госпитализации Навального затронул и президент США Дональд Трамп. Он подчеркнул, что внимательно следит за тем, как развиваются события.
Как ранее писал amic.ru, Алексея Навального госпитализировали в реанимацию омской больницы, после того, как у него резко ухудшилось самочувствие во время полета в самолете.
Политик впал в кому. Его дыхание поддерживает аппарат искусственной вентиляции легких. Предварительный диагноз – отравление.
Комментарии
От новости стало ещё более очевидно, что Алекса траванул "кровавый режим"©®™
В Белом доме из-за отравления Навального готовы поссориться с Кремлем
Ну так в этом и смысл отравления, чтобы санкции ввести
Он же даже ещё не умер? Да и любой отравить его мог. Он не про одну сотню жуликов расследования снял.
Случись что с Алексеем,дальнейшие отношения Вашингтона с Москвой вконец испортятся.Закон переименуют в Магницко-Навального.Придётся ожидать свирепого ужесточения со стороны госдепа.Молимся,чтобы Ангела Меркель заставил врачей германской клиники работать на всю катушку над состоянием Алексея Навального,государственного и общественного деятеля Российской Федерации.