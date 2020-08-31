В Республике Алтай турист повредил спину во время путешествия по горам

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Республике Алтай
В Республике Алтай спасатели эвакуировали мужчину, который получил травму спины во время похода в горах. Об этом пишет пресс-центр ГУ МЧС по региону.
30 августа в Главное управление ведомства поступила информация от руководителя зарегистрированной тургруппы из Новосибирска о травме одного из участников похода. Путешественники проходили по маршруту в районе "Каменной избы" Усть-Коксинского района. Во время похода 30-летний мужчина получил травму спины.
Из-за труднодоступности местности для доставки пострадавшего в республиканскую больницу в Горно-Алтайске задействовали вертолет санитарной эвакуации Центра медицины катастроф. Спасатели Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС оказали помощь медикам в транспортировке мужчин.
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