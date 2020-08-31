Ведущий вуз России стал партнером правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и президент Российского союза ректоров, ректор МГУ академик РАН Виктор Садовничий подписали меморандум "О создании научно-образовательного консорциума "Вернадский – Алтай". Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
По словам Садовничего, уже определены основные направления сотрудничества с регионом.
"Это совместное научное исследование миграционных процессов, безопасности в трансграничном пространстве России, Центральной Азии, это совместное исследование теории и практики сверхкритических флюидных технологий для фармацевтического производства, а также совместное молекулярно-генетическое исследование маркеров пищевых и лекарственных растений, сельскохозяйственных культур", — перечислил руководитель Московского госуниверситета.
По его словам, рассматриваются еще два проекта в областях экономики и астрофизики. В первом случае речь идет об интеллектуальном анализе крупных объемов данных, а во втором – о космических лучах сверхвысоких энергий.
Уже определена и сеть контактов с алтайскими вузами и компаниями. Последних в числе будущих партнеров набралось более 40, среди которых есть крупнейшие предприятия.
Виктор Томенко выразил уверенность, что сотрудничество с ведущим вузом России позитивно скажется на предприятиях, которые смогут на практике применять разработки ученых МГУ.
Поможет сотрудничество и алтайским студентом. Оно откроет дополнительные бюджетные места в аспирантуре Московского госуниверситета имени Ломоносова для выпускников алтайских вузов, которые побеждали на региональных этапах всероссийских олимпиад.
Комментарии