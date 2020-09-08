Иван Охлобыстин "спрятал" тайник с золотом в Барнауле

Шоу "Золото Геленджика", в котором более тысячи участников, представляющих все субъекты России, попробуют выиграть главный приз – 1 кг чистого золота, стартует 13 сентября на телеканале ТНТ. В день премьеры шоу жители Барнаула тоже получат шанс стать обладателями золота.
Ведущий проекта – актер Иван Иван Охлобыстин – просто так свои сокровища не отдаст. Для того чтобы стать миллионерами, героям проекта нужно преодолеть не один десяток самых необычных, смешных и экстремальных препятствий. Зрителям в Барнауле не придется заниматься экстримом, и чтобы получить золото достаточно будет просто внимательно смотреть проект. В какой-то момент на экране появится QR-код, с помощью которого каждый сможет попасть на специальный сайт с картой тайников, расположенных в разных городах России. Но никаких названий улиц, номеров домов и точных координат, клад будет просто обозначен на карте, поэтому сокровище достанется только самым внимательным. Ну а сразу по окончании выпуска у вас будет 48 часов на то, чтобы отыскать тайник "Золото Геленджика" в Барнауле.
Все карты с кладом будут открываться только строго по часовым поясам. Так что барнаульцы не узнают, где должны искать золото жители Москвы.
Увидеть программу и воспользоваться шансом на выигрыш золота можно будет 13 сентября в 19:00 на ТНТ.
Комментарии
Пацаны с Прудских тоже нашли кошелёк с зеленью
Думали что "орёл-решка"
Но толстуха следователь на них быстро палку заработала
1 кг чистого золота стоит 4.7 млн рублей, тундра гуманитарная
8.09.2020 12:32
- гость -
пока везли -разбавили.
2.7 млн стоит 1 кг золота 585 пробы.
Но это не чистое золото, а 58.5-процентное...
В любом случае, текстовое описание не верное или в чистоте или в цене.
Два за подготовку