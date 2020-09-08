Иван Охлобыстин "спрятал" тайник с золотом в Барнауле

Шоу "Золото Геленджика", в котором более тысячи участников, представляющих все субъекты России, попробуют выиграть главный приз – 1 кг чистого золота, стартует 13 сентября на телеканале ТНТ. В день премьеры шоу жители Барнаула тоже получат шанс стать обладателями золота.

Ведущий проекта – актер Иван Иван Охлобыстин – просто так свои сокровища не отдаст. Для того чтобы стать миллионерами, героям проекта нужно преодолеть не один десяток самых необычных, смешных и экстремальных препятствий. Зрителям в Барнауле не придется заниматься экстримом, и чтобы получить золото достаточно будет просто внимательно смотреть проект. В какой-то момент на экране появится QR-код, с помощью которого каждый сможет попасть на специальный сайт с картой тайников, расположенных в разных городах России. Но никаких названий улиц, номеров домов и точных координат, клад будет просто обозначен на карте, поэтому сокровище достанется только самым внимательным. Ну а сразу по окончании выпуска у вас будет 48 часов на то, чтобы отыскать тайник "Золото Геленджика" в Барнауле.

Все карты с кладом будут открываться только строго по часовым поясам. Так что барнаульцы не узнают, где должны искать золото жители Москвы.

Увидеть программу и воспользоваться шансом на выигрыш золота можно будет 13 сентября в 19:00 на ТНТ.