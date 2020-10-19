Еще 106 человек заразились коронавирусом в Горном Алтае

За прошедшие сутки в Горном Алтае коронавирус выявили у 106 человек, сообщает республиканский оперативный штаб.

Диагноз подтвердился у 59 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у пяти детей; у 28 жителей Кош-Агачского района, в том числе у четырех детей; у 10 жителей Майминского района, в том числе у двух детей; у четырех жителей Турочакского района, в том числе у одного ребенка; у трех жителей Шебалинского района; у одного жителя Усть-Канского района; у одного жителя Чемальского района.

Таким образом, с начала пандемии в республике выявили 5515 случаев COVID-19. Всего из больниц региона выписали 3861 человека, в том числе 84 – за последние сутки.

Также в регионе зарегистрировали еще один летальный исход. От коронавируса и других сопутствующих заболеваний скончалась 61-летняя жительница Турочакского района. Всего в регионе умерло 33 пациента с COVID-19, в том числе 29 – от коронавируса.