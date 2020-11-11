Алтайским сиротам предоставили квартиры с плесенью

Прокуратура Республики Алтай через суд заставила застройщика избавиться от плесени, которую нашли в квартирах для детей-сирот. В домах, построенных по господряду, не установили вентиляцию.

Недоработанное жилье сдали в эксплуатацию в Онгудайском районе Республики Алтай. Из-за повышенной влажности в помещениях пол и потолки постоянно покрывались плесенью. В ведомстве отметили, что застройщик знал о недостатках, которые были выявлены в ходе эксплуатации жилья, но не принимал мер по их устранению.

Прокурор подал заявление в суд с требованием устранить недочеты. Вентиляцию в квартирах установят в течение трех месяцев.

Ранее amic.ru писал о том, что в Барнауле мать девочки-инвалида благодаря прокуратуре смогла получить 40 тысяч рублей компенсации за купленные средства реабилитации.