Алтайским сиротам предоставили квартиры с плесенью

Прокуратура Республики Алтай через суд заставила застройщика избавиться от плесени, которую нашли в квартирах для детей-сирот. В домах, построенных по господряду, не установили вентиляцию.
Недоработанное жилье сдали в эксплуатацию в Онгудайском районе Республики Алтай. Из-за повышенной влажности в помещениях пол и потолки постоянно покрывались плесенью. В ведомстве отметили, что застройщик знал о недостатках, которые были выявлены в ходе эксплуатации жилья, но не принимал мер по их устранению.
Прокурор подал заявление в суд с требованием устранить недочеты. Вентиляцию в квартирах установят в течение трех месяцев.
Ранее amic.ru писал о том, что в Барнауле мать девочки-инвалида благодаря прокуратуре смогла получить 40 тысяч рублей компенсации за купленные средства реабилитации.
Комментарии
Как скот, в сараи детей. У них и так уже судьбы покалечены. Самих бы чиновников в такие условия поселить.
Как только рука поднимается у администраций подписи ставить без контроля качества? За своих-то деток глотки порвут.