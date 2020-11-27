13 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о 13 летальных исходах среди пациентов с COVID-19, зарегистрированных в регионе за минувшие сутки. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии выросло до 1075.

За сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 225 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в регионе достигло 25 450 человек. Выздоровели 21 963 человека.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 62, Бийск – 25, Рубцовск – 15, Заринск – 12, Новоалтайск – 10, Алейск – 8, Славгород – 7, Тальменский и Первомайский районы – по 6 заболевших, Яровое, Кулундинский район – по 5 заболевших, Волчихинский, Троицкий районы – по 4 заболевших, Баевский, Залесовский, Краснощековский, Локтевский, Мамонтовский, Петропавловский, Родинский, Рубцовский, Шелаболихинский районы – по 3 заболевших, Алейский, Благовещенский, Бурлинский, Завьяловский, Каменский, Крутихинский, Кытмановский, Смоленский, Тогульский, Усть-Пристанский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Егорьевский, Змеиногорский, Ключевский, Курьинский, Немецкий национальный, Романовский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 624 пациента, из них 178 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 1973 койки.

Ранее amic.ru сообщал, что, по данным Общероссийского народного фронта, в каждой третьей аптеке Алтайского края отсутствуют антибиотики. Активисты провели рейд по торговым точкам и не нашли препараты с действующими веществами азитромицин, левофлоксацин, кларитромицин, моксифлоксацин в 35% аптек.