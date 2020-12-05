В Роспотребнадзоре рассказали, как различить повторное заражение и рецидив COVID-19

Различить рецидив и повторное заражение коронавирусом можно только с помощью исследования генома выделенного вируса – доказательством реинфицирования служит различие между первым и вторым штаммом SARS-CoV-2.

Как рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадора Михаил Лебедев, основными факторами повторного заражения являются состояние иммунной системы в период повторного попадания вируса и количество возбудителя, попавшего организм.

Как пояснил Лебедев "Российской газете", при заражении коронавирусом в организме вырабатываются антитела различных классов, однако даже их большое количество не всегда обозначает наличие иммунитета и гарантирует безопасность.