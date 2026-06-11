Более 150 участников: жителя Алтая будут судить за создание праворадикального сообщества
Возраст "последователей" сообщества варьировался от 14 до 25 лет
11 июня 2026, 09:32, ИА Амител
В Алтайском крае правоохранительные органы пресекли деятельность межрегионального праворадикального сообщества, в состав которого, по предварительным данным, входили более 150 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.
По информации агентства, предполагаемым организатором сообщества стал житель Алтайского края. Следствие считает, что через один из мессенджеров он координировал работу участников и создавал подразделения объединения в различных регионах страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Арзамас и Краснодар.
По данным правоохранителей, в деятельность сообщества были вовлечены жители 21 субъекта РФ в возрасте от 14 до 25 лет.
Следствие полагает, что отдельные участники объединения причастны к противоправным действиям, совершенным на почве национальной ненависти. Кроме того, некоторые фигуранты, по информации силовых структур, поддерживали деятельность запрещенных организаций и публично оправдывали ее.
В ходе обысков у подозреваемых были изъяты оружие, самодельные зажигательные устройства и предметы с запрещенной символикой.
В отношении предполагаемых организаторов и наиболее активных участников сообщества возбуждены уголовные дела по ряду статей Уголовного кодекса РФ, в том числе связанных с организацией экстремистского сообщества, публичным оправданием терроризма, хулиганством и публичными призывами к экстремистской деятельности.
В настоящее время следственные действия продолжаются. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего и степень причастности каждого из фигурантов к инкриминируемым деяниям.
10:00:53 11-06-2026
на почве национальной ненависти --- интересно какая нация им не нравились
11:42:27 11-06-2026
Может быть лучше мигрантами больше занимались, чтобы потом не садить в тюрьмы граждан России. Не секрет, что мигранты на территории РФ в процентном отношении совершают куда больше преступлений и правонарушений чем сами граждане. Поэтому и объединяется безголовая молодежь в такие группировки раз государство не реагирует на проблему.
12:54:28 11-06-2026
когда власть бездействует не замечая острейшего соцнапряжения - вот аткое начинает происходить. люди как понимают и кк могут начинают бороться