Более 150 участников: жителя Алтая будут судить за создание праворадикального сообщества

Возраст "последователей" сообщества варьировался от 14 до 25 лет

11 июня 2026, 09:32, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае правоохранительные органы пресекли деятельность межрегионального праворадикального сообщества, в состав которого, по предварительным данным, входили более 150 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

По информации агентства, предполагаемым организатором сообщества стал житель Алтайского края. Следствие считает, что через один из мессенджеров он координировал работу участников и создавал подразделения объединения в различных регионах страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Арзамас и Краснодар.

По данным правоохранителей, в деятельность сообщества были вовлечены жители 21 субъекта РФ в возрасте от 14 до 25 лет.

Следствие полагает, что отдельные участники объединения причастны к противоправным действиям, совершенным на почве национальной ненависти. Кроме того, некоторые фигуранты, по информации силовых структур, поддерживали деятельность запрещенных организаций и публично оправдывали ее.

В ходе обысков у подозреваемых были изъяты оружие, самодельные зажигательные устройства и предметы с запрещенной символикой.

В отношении предполагаемых организаторов и наиболее активных участников сообщества возбуждены уголовные дела по ряду статей Уголовного кодекса РФ, в том числе связанных с организацией экстремистского сообщества, публичным оправданием терроризма, хулиганством и публичными призывами к экстремистской деятельности.

В настоящее время следственные действия продолжаются. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего и степень причастности каждого из фигурантов к инкриминируемым деяниям.