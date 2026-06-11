Билайн открыл доступ к популярным зарубежным сервисам, ушедшим из РФ
В их числе Spotify и Netflix
11 июня 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2VSb5wkt8f4
Клиенты Билайна на актуальной подписке bee ("би") с сегодняшнего дня получили доступ к зарубежным сервисам, которые разрешены, но не работают в России — в том числе Spotify ("Спотифай"), Netflix ("Нетфликс"), Ticketmaster ("Тикетмастер"), Brawl Stars ("Бравл Старс") и другим. Все заработало автоматически, без доплат и дополнительных условий. Идея "белых VPN" ("випиэн"), которую обсуждали на Петербургском международном экономическом форуме, быстро перешла в практику и удобство для пользователей услуг Билайна.
Подписка bee — это новая, гибкая тарифная модель от Билайна, которая пришла на смену линейкам фиксированных тарифов. Подключая подписку, пользователь сам выбирает объемы интернета, минут и дополнительные опции. При этом он может как остаться на бесплатном уровне (bee Start ("би старт") и bee Zero ("би зеро")), так и собрать расширенный комплекс с мобильной связью, домашним интернетом и ТВ. Теперь все клиенты на подписке bee смогут пользоваться зарубежными сервисами без необходимости включать VPN или задействовать сторонние приложения и программы.
«Есть популярные и востребованные среди россиян сервисы, которые не запрещены в нашей стране, но приняли решение больше здесь не работать. Чтобы пользоваться ими сейчас, нужно включать VPN или прибегать к услугам посредников — это неудобно и не очень справедливо. Мы работаем над тем, чтобы все большее количество людей могли жить привычной цифровой жизнью без лишних неудобств. Поэтому для начала мы наладили прямой доступ к популярным зарубежным сервисам, включая передовые нейронные сети, на тарифах "План б", а теперь нарастили его охват и продолжим это делать», — прокомментировал генеральный директор Билайна Сергей Анохин.
ПАО "ВымпелКом". Подробнее на сайте beeline.ru. Москва, ОГРН 1027700166636Реклама
10:10:10 11-06-2026
На фоне скорого введения платы за международный трафик,очень своевременно
10:38:02 11-06-2026
А Ютуб?
10:44:27 11-06-2026
Гость (10:38:02 11-06-2026) А Ютуб?... Так оборудование же устарело, вы не знали?..
11:55:14 11-06-2026
Гость (10:44:27 11-06-2026) Так оборудование же устарело, вы не знали?.. ... Их оборудование устарело исключительно в результате действий чиновников.
13:42:58 11-06-2026
Гость (10:38:02 11-06-2026) А Ютуб?...
Пусть билайн пустит данные через новое "оборудование"
13:30:12 11-06-2026
А ВатСап?
13:58:21 11-06-2026
ник (13:30:12 11-06-2026) А ВатСап?... Так он вроде давно заработал без всяких танцев, нет?