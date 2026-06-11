Билайн открыл доступ к популярным зарубежным сервисам, ушедшим из РФ

В их числе Spotify и Netflix

11 июня 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2VSb5wkt8f4

Девушка. Смартфон / Фото: Билайн

Клиенты Билайна на актуальной подписке bee ("би") с сегодняшнего дня получили доступ к зарубежным сервисам, которые разрешены, но не работают в России — в том числе Spotify ("Спотифай"), Netflix ("Нетфликс"), Ticketmaster ("Тикетмастер"), Brawl Stars ("Бравл Старс") и другим. Все заработало автоматически, без доплат и дополнительных условий. Идея "белых VPN" ("випиэн"), которую обсуждали на Петербургском международном экономическом форуме, быстро перешла в практику и удобство для пользователей услуг Билайна.

Подписка bee — это новая, гибкая тарифная модель от Билайна, которая пришла на смену линейкам фиксированных тарифов. Подключая подписку, пользователь сам выбирает объемы интернета, минут и дополнительные опции. При этом он может как остаться на бесплатном уровне (bee Start ("би старт") и bee Zero ("би зеро")), так и собрать расширенный комплекс с мобильной связью, домашним интернетом и ТВ. Теперь все клиенты на подписке bee смогут пользоваться зарубежными сервисами без необходимости включать VPN или задействовать сторонние приложения и программы.

«Есть популярные и востребованные среди россиян сервисы, которые не запрещены в нашей стране, но приняли решение больше здесь не работать. Чтобы пользоваться ими сейчас, нужно включать VPN или прибегать к услугам посредников — это неудобно и не очень справедливо. Мы работаем над тем, чтобы все большее количество людей могли жить привычной цифровой жизнью без лишних неудобств. Поэтому для начала мы наладили прямой доступ к популярным зарубежным сервисам, включая передовые нейронные сети, на тарифах "План б", а теперь нарастили его охват и продолжим это делать», — прокомментировал генеральный директор Билайна Сергей Анохин.

ПАО "ВымпелКом". Подробнее на сайте beeline.ru. Москва, ОГРН 1027700166636

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