Алтайский рецидивист насмерть забил знакомого кочергой

Суд вынес приговор 52-летнему жителю Алтайского края, которого обвиняли в умышленном причинении тяжкого телесного вреда, повлекшего смерть по неосторожности. Об этом рассказали в региональном СК.

Мужчина вышел из тюрьмы и вспомнил о знакомом из Усть-Пристанского района, с которым он вместе отбывал наказание. Он стал жить в доме товарища и во время одного из застолий между ними произошел конфликт. Рецидивист не менее 14 раз ударил знакомого кочергой и около восьми раз руками и ногами. От полученных травм потерпевший скончался на следующий день в медицинском учреждении.

"В ходе предварительного следствия рецидивист вину в причинении вреда здоровью признал, однако пояснил, что не желал смерти товарищу. Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", – пишет пресс-служба СК.