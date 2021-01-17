Барнаулец потерял 22 тысячи рублей, "купив" снегоход у мошенников

Житель Барнаула стал жертвой мошенников при попытке купить снегоход. Транспортное средство ему пообещали отправить из другого города.

Как пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, накануне в отдел полиции обратился 50-летний горожанин. Он рассказал, что нашел на одном из сайтов объявление о продаже снегохода. Созвонившись с продавцом, покупатель договорился о доставке товара транспортной компанией.

После того как барнаульцу отправили фотографию накладной, он перевел со своей карты 22 тысячи рублей. После этого злоумышленник перестал выходить на связь и удалил объявление с сайта.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину".