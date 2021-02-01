Алтайский край вошел в топ-10 регионов для отдыха с детьми

Алтайский край включили в топ-10 наиболее привлекательных мест для отдыха с детьми. Самым подходящим для этой цели его назвали 1,45% респондентов.

По данным опроса сервиса для онлайн-бронирования жилья Tvil.ru, 58,7% респондентов выбрали Крым. На втором месте оказался Краснодарский край (24,6%), на третьем – озеро Байкал (3,6%).

Калининградская область и озеро Селигер замкнули пятерку – потенциал этих регионов для семейного отдыха высоко оценили по 2,9% опрошенных.

Дополнили топ-10 рейтинга вместе с Алтайским краем Карелия (2,2%), Озеро Банное (Яктыкуль) в Башкирии и курорты Кавказских Минеральных Вод (по 1,45 %) и Ленинградская область (0,7%).

Ранее amic.ru писал, что Алтайский край и Республика Алтай вошли в топ-5 наиболее привлекательных мест для гастрономического туризма.