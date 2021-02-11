Мэрия пообещала восстановить обвалившийся под снегом пешеходный тоннель в Барнауле

В мэрии Барнаула пообещали восстановить разрушенный строительный тоннель возле здания на проспекте Красноармейском, 21. Об этом в ходе онлайн-конференции на сайте администрации заявил вице-мэр по городскому хозяйству Андрей Федоров.

Причиной разрушения стал сход снега с крыши здания. Федоров подчеркнул, что владельцу строения не раз вручали предписания очистить навес от снега, но уборку провели только 8 февраля. Собственник также пообещал очистить крышу здания.

На время чистки кровли доступ к пешеходному переходу ограничат. Согласно договоренностям, работы завершат до 12 февраля. Кроме того, администрация Центрального района потребовала отремонтировать разрушенные участки строительного тоннеля.

Напомним, что 8 февраля корреспондент amic.ru заметила в центре Барнаула частичное обрушение строительного тоннеля у здания на проспекте Красноармейском, 21. Оставшиеся части перехода держатся "на добром слове", а местами из конструкции торчат гвозди и обломки дерева.