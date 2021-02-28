Еще 13 пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае

13 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2329.

За сутки в лабораториях подтвердили еще 134 случая заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 43 533 человека. Выздоровели 38 885 человек (+86 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 35, Рубцовск – 12, Бийск – 11, Поспелехинский район – 8, Кулундинский район – 5, Камень-на-Оби, Благовещенский, Краснощековский, Рубцовский, Солтонский районы – по 4 заболевших, Новоалтайск, Славгород, Залесовский, Крутихинский, Мамонтовский, Павловский, Чарышский районы – по 3 заболевших, Алейск, Егорьевский, Зональный, Ключевский, Новичихинский, Ребрихинский, Тальменский районы – по 2 заболевших, Алтайский, Баевский, Бийский, Романовский, Топчихинский, Тюменцевский, Хабарский, Шелаболихинский районы — по 1 заболевшему.

В тяжелом состоянии находятся 365 пациентов, из них 96 подключены к аппаратам ИВЛ.