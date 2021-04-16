В Барнауле отменили режим повышенной готовности из-за происшествия на ТЭЦ-2

Режим повышенной готовности в Барнауле, введённый из-за обрушения части трубы на ТЭЦ-2, отменили. Постановление об этом 16 апреля подписал глава города Вячеслав Франк. Режим отменён в связи с завершением аварийно-восстановительных работ. Станция функционирует в штатном режиме, сообщает пресс-центр мэрии.

Напомним, вечером 11 апреля на барнаульской ТЭЦ-2 рухнула труба. В городе ввели режим повышенной готовности. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил чиновникам оперативно отслеживать температуру в домах и внимательно следить за информацией от жителей, оставшихся без тепла.

15 апреля Сибирская генерирующая компания запустила конвейеры топливоподачи на ТЭЦ. Топливо подаётся к котлам, подключённым к третьей дымовой трубе, мощности которых хватит для покрытия необходимой тепловой и электрической нагрузки.

16 апреля СУ СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело из-за нарушения требований промбезопасности, которые привели к обрушению трубы. Конструкция 1959 года постройки подлежала ремонту, и её эксплуатация была возможна только после его проведения.