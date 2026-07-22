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Минцифры опубликовало доктрину по борьбе с IТ-преступлениями

Документ доступен для общественного обсуждения

22 июля 2026, 11:20, ИА Амител

Компьютер, работа, технологии / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru
Компьютер, работа, технологии / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ совместно с профильными ведомствами подготовило проект национальной доктрины в сфере борьбы с IТ-преступлениями, сообщает ТАСС. Документ доступен для публичного изучения.

«Доктрина призвана системно усилить защиту граждан и бизнеса от киберпреступности, упорядочить работу государственных органов и организаций в этой сфере, чтобы все участники борьбы с кибермошенниками действовали согласованно», — пояснили в министерстве.

В ведомстве подчеркивают, что представленный текст носит концептуальный характер: он задает лишь общие направления работы и не содержит готовых алгоритмов решения проблемы. Для реализации заложенных идей потребуется разработка дополнительных нормативных правовых актов. 

Борьба с цифровой преступностью, согласно доктрине, рассчитана на три этапа:

  1. Подготовительный этап (до 2028 года). На этой стадии планируется сформировать необходимую законодательную базу — разработать нормативные акты и утвердить методики расчета целевых показателей эффективности проекта.
  2. Этап внедрения. Предусматривает постепенный запуск и интеграцию разработанных механизмов в правоприменительную практику.
  3. Этап развития (до 2035 года). Включает совершенствование уже существующих инструментов противодействия IT-преступлениям, а также подготовку предложений по их дальнейшей модернизации.
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Комментарии 2

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Гость

12:32:08 22-07-2026

"текст носит концептуальный характер: он задает лишь общие направления работы и не содержит готовых алгоритмов решения проблемы..."
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как говорил промакашка из Место встречи изменить нельзя - Эт и я так могу!...
вот и всё у них так! через ж....жалкое зрелище

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Гость

08:26:07 23-07-2026

10 лет документы делать будут)

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