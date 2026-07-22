Минцифры опубликовало доктрину по борьбе с IТ-преступлениями

Документ доступен для общественного обсуждения

22 июля 2026, 11:20, ИА Амител

Компьютер, работа, технологии / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ совместно с профильными ведомствами подготовило проект национальной доктрины в сфере борьбы с IТ-преступлениями, сообщает ТАСС. Документ доступен для публичного изучения.

«Доктрина призвана системно усилить защиту граждан и бизнеса от киберпреступности, упорядочить работу государственных органов и организаций в этой сфере, чтобы все участники борьбы с кибермошенниками действовали согласованно», — пояснили в министерстве.

В ведомстве подчеркивают, что представленный текст носит концептуальный характер: он задает лишь общие направления работы и не содержит готовых алгоритмов решения проблемы. Для реализации заложенных идей потребуется разработка дополнительных нормативных правовых актов.

Борьба с цифровой преступностью, согласно доктрине, рассчитана на три этапа: