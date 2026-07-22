Минцифры опубликовало доктрину по борьбе с IТ-преступлениями
Документ доступен для общественного обсуждения
22 июля 2026, 11:20, ИА Амител
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ совместно с профильными ведомствами подготовило проект национальной доктрины в сфере борьбы с IТ-преступлениями, сообщает ТАСС. Документ доступен для публичного изучения.
«Доктрина призвана системно усилить защиту граждан и бизнеса от киберпреступности, упорядочить работу государственных органов и организаций в этой сфере, чтобы все участники борьбы с кибермошенниками действовали согласованно», — пояснили в министерстве.
В ведомстве подчеркивают, что представленный текст носит концептуальный характер: он задает лишь общие направления работы и не содержит готовых алгоритмов решения проблемы. Для реализации заложенных идей потребуется разработка дополнительных нормативных правовых актов.
Борьба с цифровой преступностью, согласно доктрине, рассчитана на три этапа:
- Подготовительный этап (до 2028 года). На этой стадии планируется сформировать необходимую законодательную базу — разработать нормативные акты и утвердить методики расчета целевых показателей эффективности проекта.
- Этап внедрения. Предусматривает постепенный запуск и интеграцию разработанных механизмов в правоприменительную практику.
- Этап развития (до 2035 года). Включает совершенствование уже существующих инструментов противодействия IT-преступлениям, а также подготовку предложений по их дальнейшей модернизации.
12:32:08 22-07-2026
"текст носит концептуальный характер: он задает лишь общие направления работы и не содержит готовых алгоритмов решения проблемы..."
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как говорил промакашка из Место встречи изменить нельзя - Эт и я так могу!...
вот и всё у них так! через ж....жалкое зрелище
08:26:07 23-07-2026
10 лет документы делать будут)