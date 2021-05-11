Жёсткое лобовое ДТП случилось на трассе Барнаул – Павловск

Серьёзная авария на трассе Барнаул – Павловск произошла утром 11 мая. Видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
На кадрах видно, что автомобили столкнулись лоб в лоб. ДТП произошло на въезде в Павловск у пункта весового контроля. На месте происшествия работают полицейские и спасатели. Информации о пострадавших нет.
Напомним, в массовом ДТП в столице Алтайского края накануне пострадали два человека, в том числе пятилетняя девочка.
Комментарии
Вроде и скорость там надо сбросить ...