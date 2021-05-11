Пятилетняя девочка пострадала в массовом ДТП в Барнауле

Подробности массового ДТП на Павловском тракте в Барнауле с участием четырёх автомобилей рассказали amic.ru в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.
Авария произошла 10 мая в 18:40 рядом со зданием № 51. Столкнулись Fiat Ducato под управлением водителя 1978 года рождения, Nissan Sunny, за рулём которого был 31-летний мужчина, Renault и Audi, которым управляла женщина 1983 года рождения.
В результате ДТП травмы получили 29-летний водитель Renault и пятилетняя девочка, которая находилась в Nissan Sunny. Им оказали медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась.
По факту аварии правоохранители проводят проверку. Они выясняют причины и обстоятельства случившегося.
Напомним, от удара авто одного из участников аварии перевернулось. Это видно на видеозаписи с места происшествия.
Комментарии
А Fiat Ducato после такого падения на бок ещё можно восстановить?