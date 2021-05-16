В Барнауле обсудили возможную эвакуацию населения Затона

Глава администрации Центрального района Барнаула Максим Сабына провёл выездное совещание в микрорайоне Затон, на котором обсудили текущую паводковую ситуацию и подготовку ко второй волне паводка. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Замначальника управления по делам ГОЧС Барнаула Владимир Тяглый проинформировал собравшихся, что в настоящее время обстановка стабильна. Вода в Оби рядом с населённым пунктом находится на уровне 516 см, что на 34 см ниже критической отметки.
В рамках подготовки ко второй волне паводка созданы точные списки населения, которые будут учитываться в случае эвакуации в пункты временного размещения. Отдельно выделили беременных и маломобильных граждан, которым будут оказывать помощь в первую очередь. Местным жителям раздали памятки о том, как действовать в случае наводнения.
"Администрацией района заключены соглашения на оказание услуг по питанию, обеспечению питьевой (бутилированной) водой, дезинфекции, утилизации биологических отходов, перевозке грузов и населения речным транспортом, а также с пунктами временного размещения по первоочередному жизнеобеспечению населения", – отметили в мэрии.
Кроме того, подготовлен запас продовольствия, товаров первой необходимости и медикаментов. У пирса расположены теплоходы, которые при необходимости можно задействовать при эвакуации населения.
В начале мая научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предрек тяжёлое прохождение паводка в Алтайском крае. Особо опасным периодом Вильфанд назвал вторую фазу половодья, когда вода прибывает из-за активного таяния снега в горах.
Напомним, метеорологи дали прогноз погоды на лето в Сибири, в том числе и в Алтайском крае. Специалисты ожидают, что в регионе будет большой объём осадков – выше, чем обычно.
Комментарии