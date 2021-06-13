Такой день. "Разбогатевший" Томенко и поиск доставщика трамваев в Барнаул

Губернатор Алтайского края попал в число лидеров сразу двух рейтингов, составленных по итогам декларационной кампании за год. Виктор Томенко вошёл в десятку самых "разбогатевших" и в пятёрку наиболее "расквартированных" глав регионов России.

Барнаульцы обратили внимание на снесённую остановку на кольце трамвая маршрута № 5 в районе бывшего депо № 1. Комментаторы привели несколько версий случившегося. По одной из них, металлическая конструкция рухнула после того, как в неё врезался автомобиль. Однако есть и те, кто утверждает, что остановку специально демонтируют, чтобы на её месте поставить новую.

Комитет муниципального заказа Барнаула разместил на сайте госзакупок тендер на доставку трамвайных вагонов модели Tatra Т3SU. На эти цели предусмотрено 4,045 млн рублей. Это уже вторая попытка властей краевой столицы организовать доставку 10 трамваев, подаренных мэром Москвы Сергеем Собяниным по просьбе губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Предыдущая закончилась разрывом контракта с подрядчиком.

Четыре пациента с COVID-19 умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 3312. В лабораториях подтвердили ещё 64 случая заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 52 410. Выздоровели 47 075 человек (+5 за сутки).

В Барнауле объявили конкурс на реставрацию объекта культурного наследия регионального значения – "Гимназии Будкевич", построенной в начале XX века. Восстанавливать здание планируют в два этапа. В 2021 году проведут работы на 3 млн рублей, а в 2021 году – на 6,3 млн рублей.

Неизвестный водитель сбил человека в районе перекрёстка проспекта Ленина и улицы Матросова в Барнауле, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

81 пожар потушили в Алтайском крае за минувшие сутки, из которых около 37 – ландшафтные, 32 – горение мусора. В работе по обнаружению и ликвидации очагов возгорания задействовали 826 патрульных и 146 патрульно-маневренных групп.