Следователи заинтересовались вспышкой ковида в детском лагере на Алтае

Сотрудники СУ СКР по Республике Алтай проводят доследственную проверку по факту заражения коронавирусом 24 детей и троих вожатых в детском оздоровительном лагере (ДОЛ) "Манжерок", сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе процессуальной проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, – уточнили в Следственном комитете. – По результатам проверки будет принято процессуальное решение".

Напомним, у одного из воспитанников ДОЛ проявились признаки ОРВИ. Тест на COVID-19 показал положительный результат. После этого проверили и остальных отдыхающих, а также работников "Манжерока". В настоящее время работа лагеря приостановлена. Детей передали родителям.