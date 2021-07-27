Следователи заинтересовались вспышкой ковида в детском лагере на Алтае

Сотрудники СУ СКР по Республике Алтай проводят доследственную проверку по факту заражения коронавирусом 24 детей и троих вожатых в детском оздоровительном лагере (ДОЛ) "Манжерок", сообщает пресс-служба ведомства.
"В ходе процессуальной проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, – уточнили в Следственном комитете. – По результатам проверки будет принято процессуальное решение".
Напомним, у одного из воспитанников ДОЛ проявились признаки ОРВИ. Тест на COVID-19 показал положительный результат. После этого проверили и остальных отдыхающих, а также работников "Манжерока". В настоящее время работа лагеря приостановлена. Детей передали родителям.
Комментарии
И даже тех, у кого положительный тест, передали родителям?
Виктор, возможно, их сдали в детский дом. Половину в специзолятор. Половину в спец приемник. А родителей, на всякий случай лишили, возможно, родительских прав.
Китайцам не пора предъявить ?
Интересно как выглядит Виктор