В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение на выходные

Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае. Алтайские синоптики предсказывают высокую пожароопасность с 31 июля по 2 августа.

Как сообщает региональный ЦГМС, в указанные дни в регионе местами сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости). В Угловском районе ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).

Днём 31 июля температура воздуха составит +24...+29 градусов, 1 августа – до +31 градуса, а 2 августа – до +33 градусов. При этом все три дня в регионе преимущественно без осадков. В субботу будет дуть юго-западный ветер, 3-8 метров в секунду, а местами порывы до 14 м/с. В остальные дни – северный.