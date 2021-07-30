Два человека погибли в лобовом столкновении на трассе Новосибирск – Барнаул

В Тальменском районе 41-летняя женщина погибла в ДТП. Как сообщает пресс-служба ГИБДД Алтайского края, 29 июля около 15:00 на 160-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт" столкнулись Toyota Crown и Mitsubishi Fuso.

По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля Toyota, двигаясь со стороны Новосибирска к Барнаулу, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик под управлением 59-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия два пассажира Toyota Crown – женщина 1980 года рождения и парень 2003 года рождения погибли на месте до приезда скорой. Автолюбитель получил травмы различной степени тяжести и попал в больницу. Водитель грузовика не пострадал.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.