На Камчатке депутат хотел застрелить медведя, но убил человека

Депутат Законодательного Собрания Камчатского края Игорь Редькин признался в том, что случайно застрелил человека. Об этом сообщает РИА Новости.
"Вечером в поселке Озерновском я узнал о том, что на свалке бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители. Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице", – заявил политик в своём обращении.
Он добавил, что снимает свою кандидатуру с выборов депутатов Заксобрания региона, а также выходит из "Единой России". В том числе готов понести наказание, которое ему определит суд.
Комментарии
Ой какая красота...
Убил человека - вышел из партии 🤣
А что, так можно было?
Еще только прочитав заголовок, сразу подумал, что депутат принадлежит партии "Единая Россия"!
Ну и депутаты у нас! То грабят, то убивают!
"Решил отпугнуть" и "выстрелил по медведю" — это как между собой сочетается?
Судья:
- Зачем вы стреляли в пострадавшего?
- Я думал, что это лось.
- Когда вы поняли обратное?
- Когда лось начал отстреливаться.
Нельзя же, чтобы в правящей партии были убийцы, воры и другие преступники. Поэтому как только их ловят, так сразу из партии выходят.
Таким не место в партии.
Не понял, а что медведя можно убивать??? Черствые душой люди эти депутаты.
А никто бы не удивился если бы едрос наоборот хотел убить человека, но просунулся и попал в медведя.