Россию официально пригласили на декабрьский саммит G20 в Майами

Замглавы МИД Александр Панкин подтвердил получение приглашения на высший уровень, но решение об участии пока отложено

23 апреля 2026, 08:37, ИА Амител

Российская сторона получила приглашение на саммит "Большой двадцатки", который состоится в декабре 2026 года в Майами. Об этом РИА Новости рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

«Есть приглашение присутствовать на самом высоком уровне, но мы посмотрим ближе к дате, Бог знает, что произойдет до этого», — заявил дипломат журналистам в ООН.

Светлана Лукаш, представитель России в G20, в беседе с агентством отметила, что председательствующая в "двадцатке" Америка очень рассчитывает на присутствии всех лидеров стран-участниц. Она добавила, что США готовятся к возможному визиту президента РФ Владимира Путина.

Тем не менее в марте пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уже заявлял, что Путин не планирует поездку на эту встречу.