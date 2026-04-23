Россию официально пригласили на декабрьский саммит G20 в Майами
Замглавы МИД Александр Панкин подтвердил получение приглашения на высший уровень, но решение об участии пока отложено
23 апреля 2026, 08:37, ИА Амител
Российская сторона получила приглашение на саммит "Большой двадцатки", который состоится в декабре 2026 года в Майами. Об этом РИА Новости рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.
«Есть приглашение присутствовать на самом высоком уровне, но мы посмотрим ближе к дате, Бог знает, что произойдет до этого», — заявил дипломат журналистам в ООН.
Светлана Лукаш, представитель России в G20, в беседе с агентством отметила, что председательствующая в "двадцатке" Америка очень рассчитывает на присутствии всех лидеров стран-участниц. Она добавила, что США готовятся к возможному визиту президента РФ Владимира Путина.
Тем не менее в марте пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уже заявлял, что Путин не планирует поездку на эту встречу.
08:40:41 23-04-2026
шерпа России в G20
На Джомолунгму поведет?
08:49:38 23-04-2026
России что там делать с лузерами?! Полезного для нашей страны там точно ждать нечего.
09:26:35 23-04-2026
Западло 4 ой экономике мира встречаться с шушерой отсталой.
09:58:42 23-04-2026
09:29:46 23-04-2026
"Господин назначил меня любимой женой!"(Белое солнце пустыни)
09:54:18 23-04-2026
Зачем отказываться? В качестве представителя от России пошлите туда обычного комбата с передовой, пусть он посмотрит на врага вблизи и потом доведёт всю полученную информацию до бойцов, комбату веры больше чем дипломатам.
09:59:57 23-04-2026
Гость (09:54:18 23-04-2026) чего комбату надо разведывать в теплой радиоактивной пустыне???

РВСН - сила!
РВСН - сила!
13:23:46 23-04-2026
Гость (09:54:18 23-04-2026) Зачем комбату куда то ехать? Достаточно телевизор посмотреть ,там врагов России каждый день показывают.
13:58:50 23-04-2026
Уже было
"— Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни бог войны, они стрелять не годятся."
16:34:59 23-04-2026
Не Олимпийские игры 1936 года, но тоже ничего. А на острова повезут?