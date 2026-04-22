Послы ЕС одобрили кредит на 90 млрд евро для Украины и 20-й пакет санкций против РФ

Ожидается, что окончательное соглашение подпишут 23 апреля

22 апреля 2026, 21:05, ИА Амител

Послы стран Евросоюза одобрили предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро, а также 20-й пакет антироссийских санкций. Как сообщает Reuters, об этом заявил представитель председательствующего в Совете ЕС Кипра.

«Ожидается, что 27 стран — членов Европейского союза подпишут соглашение до полудня четверга (23 апреля. — Прим. ред.)», — передает агентство.

Как утверждает источник ТАСС, Еврокомиссия исключила из 20-го пакета санкций запрет на транспортировку российской нефти.

Reuters уточняет, что в настоящее время ЕС ожидает от Словакии и Венгрии отказа от вето после восстановления поставок топлива по нефтепроводу "Дружба".