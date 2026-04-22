Послы ЕС одобрили кредит на 90 млрд евро для Украины и 20-й пакет санкций против РФ
Ожидается, что окончательное соглашение подпишут 23 апреля
22 апреля 2026, 21:05, ИА Амител
Послы стран Евросоюза одобрили предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро, а также 20-й пакет антироссийских санкций. Как сообщает Reuters, об этом заявил представитель председательствующего в Совете ЕС Кипра.
«Ожидается, что 27 стран — членов Европейского союза подпишут соглашение до полудня четверга (23 апреля. — Прим. ред.)», — передает агентство.
Как утверждает источник ТАСС, Еврокомиссия исключила из 20-го пакета санкций запрет на транспортировку российской нефти.
Reuters уточняет, что в настоящее время ЕС ожидает от Словакии и Венгрии отказа от вето после восстановления поставок топлива по нефтепроводу "Дружба".
22:20:30 22-04-2026
Мадьяр, новый Премьер Венгрии, сказал четко и внятно - если российская нефть пойдет по нефтепроводу ″Дружба″, он разблокирует пакет военной помощи Украине на 90 миллиардов евро. Никто ничего странного не заметил в этом заявлении?
22:49:30 22-04-2026
Всего лишь на 90? - из трёхсот-то "замороженных" лярдов, оттяпанных у РФ!?
23:24:54 22-04-2026
Получается за то что мы будем продавать недружественным странами нефть они дадут денег нашему противнику в военном конфликте. И это всё ещё как достижение пытаются преподнести
00:22:28 23-04-2026
Если Президент РФ, Правительство РФ, Госдума РФ и Сбербанк РФ не могут ввести против Запада и США одну маленькую контрсанкцию, где 10 копеек РФ равны одному английскому фунту стерлиннгу или одному доллару США, то чтобы реально сделать РФ справедливым и социальным государством как говорит Президент РФ и как записано в Конституции РФ, всем депутатам и министрам нужно подтянуть зарплаты и пенсии остальных граждан РФ до уровня зарплат депутатов и министров РФ, а главное не ссать это делать, а ФАС будет жёстко, а где надо и жестоко контролировать, чтобы цены не взлетели вот и всё.
12:39:41 23-04-2026
получается, что страны Запада торгуют Россией. Дожились.
12:54:22 23-04-2026
Ничего не понимаю!!!!, мы поставками своей нефти открываем финансирование Украины!!!!, ......Шедеврально!, парням на передовой это скажите,.....
14:06:07 23-04-2026
Медведь-шатун (12:54:22 23-04-2026) Ничего не понимаю!!!!, мы поставками своей нефти открываем ф...
Ты думаешь политикам они интересны?