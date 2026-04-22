Путин заявил, что россияне стали чаще отдыхать на Сейшелах
Есть также перспективы увеличения количества туристов, отметил президент
22 апреля 2026, 22:07, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин заявил о росте потока российских туристов на Сейшельские острова. Глава государства сообщил об этом в ходе встречи с президентом Сейшельских островов Патриком Эрмини в Кремле.
«Растет поток туристов Российской Федерации на Сейшельские острова, и в общем туристическом потоке наши туристы занимают, по-моему, уже не менее 15%», — сказал Путин.
Как отметил президент, это уже "неплохой показатель", но есть перспективы увеличения количества российских туристов на Сейшелы. «Мы хотим вас поблагодарить за то, что для наших граждан создаются благоприятные условия», — добавил он.
Владимир Путин также указал, что у РФ и Сейшельских островов продолжаются гуманитарные контакты. Глава государства выразил уверенность, что у российской общественности и дальше будет вызывать интерес уникальная культура страны.
22:25:55 22-04-2026
Так некуда податься, только Сейшелы остались
08:46:55 23-04-2026
Гость (22:25:55 22-04-2026) Так некуда податься, только Сейшелы остались... Ну почему некуда, после пенсионной реформы наши пенсионеры могут свободно отдохнуть на Мальдивах!!! 😳🤪
22:44:53 22-04-2026
Безобразие, смерша на них да.
22:54:21 22-04-2026
Это хорошо или плохо?
08:09:11 23-04-2026
Гость (22:54:21 22-04-2026) Это хорошо или плохо?... Это политика
09:19:05 23-04-2026
Гость (08:09:11 23-04-2026) Это политика ... Политика - это хорошо или плохо?
04:27:20 23-04-2026
Едут изучать уникалеую культуру Сейшел? Пить жрать и валяться на пляжах...
06:46:20 23-04-2026
Тоже думаю, куда податься в отпуске' на Сейшелы, Мальдивы или на мотануть на грядки...
08:18:59 23-04-2026
Это все разные туристы или одни и те же стали чаще мотаться?
09:06:14 23-04-2026
Гость (08:18:59 23-04-2026) Это все разные туристы или одни и те же стали чаще мотаться?...
Это подросли дети и внуки финансово-либеральных властей. У нас,простых смертных, изучение Сейшил как и раньше, на картинке.
10:53:37 23-04-2026
Это работницам в Дубай не попасть, вот поменяли направление
08:26:45 23-04-2026
эти отдыхающие там портят статистику всех
08:31:05 23-04-2026
Пенсионеры видимо, которые вышли на заслуженный отдых
08:32:40 23-04-2026
Те, кто ездил туда 2 раза в год, стали ездить 3 раза.
08:58:52 23-04-2026
Ничего он не знает и вообще ни при чем. А сколько россиян на островах отдыхает знает и заявил всем. Тьфу на тебя
09:38:10 23-04-2026
Гость (08:58:52 23-04-2026) Ничего он не знает и вообще ни при чем. А сколько россиян на... ну вот зачем вы нарываетесь на пристальную проверку?
11:14:20 23-04-2026
Гость (08:58:52 23-04-2026) Ничего он не знает и вообще ни при чем. А сколько россиян на... так!!! вам сказано, что вы отдыхаете на Сейшелах - значит отдыхаете!!! А если вы думаете, что это не так, тогда не думайте и все!!!
09:14:28 23-04-2026
Россияне, это которые вокруг него, кореша?
09:21:33 23-04-2026
Не надо путать россиян с москвичами! Это две разные страны.
14:18:09 23-04-2026
Гость (09:21:33 23-04-2026) Не надо путать россиян с москвичами! Это две разные страны.... Прямой рейс из Москвы. Стоимость тура (проживание, перелет, трансфер, страховка) от 124 000 руб/чел. Для Москвы не большие деньги
09:24:53 23-04-2026
это у нас где? рядом с ковшом?
09:34:50 23-04-2026
Растёт в России число обычных россиян, владеющих яхтами, бизнес-джетами и недвижимостью на Сейшеллах. Если один россиянин получает 8 000 000 000 рублей в месяц, а девяносто девять других россиян получает 35 000 рублей в месяц, то в среднем получается 80 034 650 миллионов рублей в месяц на одного. Хорошо жить и работать за такие деньги получается.
09:48:31 23-04-2026
Не россияне, а москвичи.
10:09:56 23-04-2026
Летают любоваться шпилями на соборах?
10:15:47 23-04-2026
Гость (10:09:56 23-04-2026) Летают любоваться шпилями на соборах?... Если точнее, то шпилями-вилями...
11:15:55 23-04-2026
А сколько там народу отдыхает в конкретных цифрах ? Скорее всего это настолько мизерный процент от населения, который вообще даже не стоит рассматривать как показатель улучшения благосостояния
14:05:09 23-04-2026
Кабаева слетала и прожужжала все уши?
17:00:56 23-04-2026
15% - этот от всех туристов из разных стран. Т.е. немцы, французы , поляки не могут себе позволить Сейшелы, а наши олигархи могут. Будем "радоваться за них" , что буржуям и чиновникам в России стало жить еще лучше, в отличие от народа.
19:56:32 23-04-2026
Нищие Россияне там отдыхают так как в России им не по карману отдыхать.