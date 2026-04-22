Путин заявил, что россияне стали чаще отдыхать на Сейшелах

Есть также перспективы увеличения количества туристов, отметил президент

22 апреля 2026, 22:07, ИА Амител

Фото: пресс-служба президента России

Президент РФ Владимир Путин заявил о росте потока российских туристов на Сейшельские острова. Глава государства сообщил об этом в ходе встречи с президентом Сейшельских островов Патриком Эрмини в Кремле.

«Растет поток туристов Российской Федерации на Сейшельские острова, и в общем туристическом потоке наши туристы занимают, по-моему, уже не менее 15%», — сказал Путин.

Как отметил президент, это уже "неплохой показатель", но есть перспективы увеличения количества российских туристов на Сейшелы. «Мы хотим вас поблагодарить за то, что для наших граждан создаются благоприятные условия», — добавил он.

Владимир Путин также указал, что у РФ и Сейшельских островов продолжаются гуманитарные контакты. Глава государства выразил уверенность, что у российской общественности и дальше будет вызывать интерес уникальная культура страны.