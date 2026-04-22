Путин заявил, что россияне стали чаще отдыхать на Сейшелах

Есть также перспективы увеличения количества туристов, отметил президент

22 апреля 2026, 22:07, ИА Амител

Фото: пресс-служба президента России

Президент РФ Владимир Путин заявил о росте потока российских туристов на Сейшельские острова. Глава государства сообщил об этом в ходе встречи с президентом Сейшельских островов Патриком Эрмини в Кремле.

«Растет поток туристов Российской Федерации на Сейшельские острова, и в общем туристическом потоке наши туристы занимают, по-моему, уже не менее 15%», — сказал Путин.

Как отметил президент, это уже "неплохой показатель", но есть перспективы увеличения количества российских туристов на Сейшелы. «Мы хотим вас поблагодарить за то, что для наших граждан создаются благоприятные условия», — добавил он.

Владимир Путин также указал, что у РФ и Сейшельских островов продолжаются гуманитарные контакты. Глава государства выразил уверенность, что у российской общественности и дальше будет вызывать интерес уникальная культура страны.

Комментарии 29

Гость

22:25:55 22-04-2026

Так некуда податься, только Сейшелы остались

Сергей😎

08:46:55 23-04-2026

Гость (22:25:55 22-04-2026) Так некуда податься, только Сейшелы остались... Ну почему некуда, после пенсионной реформы наши пенсионеры могут свободно отдохнуть на Мальдивах!!! 😳🤪

Musik

22:44:53 22-04-2026

Безобразие, смерша на них да.

Гость

22:54:21 22-04-2026

Это хорошо или плохо?

Гость

08:09:11 23-04-2026

Гость (22:54:21 22-04-2026) Это хорошо или плохо?... Это политика

Гость

09:19:05 23-04-2026

Гость (08:09:11 23-04-2026) Это политика ... Политика - это хорошо или плохо?

.......

04:27:20 23-04-2026

Едут изучать уникалеую культуру Сейшел? Пить жрать и валяться на пляжах...

Гость

06:46:20 23-04-2026

Тоже думаю, куда податься в отпуске' на Сейшелы, Мальдивы или на мотануть на грядки...

Гость

08:18:59 23-04-2026

Это все разные туристы или одни и те же стали чаще мотаться?

Гость

09:06:14 23-04-2026

Гость (08:18:59 23-04-2026) Это все разные туристы или одни и те же стали чаще мотаться?...
Это подросли дети и внуки финансово-либеральных властей. У нас,простых смертных, изучение Сейшил как и раньше, на картинке.

Гость

10:53:37 23-04-2026

Это работницам в Дубай не попасть, вот поменяли направление

Гость

08:26:45 23-04-2026

эти отдыхающие там портят статистику всех

Гость

08:31:05 23-04-2026

Пенсионеры видимо, которые вышли на заслуженный отдых

Гость

08:32:40 23-04-2026

Те, кто ездил туда 2 раза в год, стали ездить 3 раза.

Гость

08:58:52 23-04-2026

Ничего он не знает и вообще ни при чем. А сколько россиян на островах отдыхает знает и заявил всем. Тьфу на тебя

Musik

09:38:10 23-04-2026

Гость (08:58:52 23-04-2026) Ничего он не знает и вообще ни при чем. А сколько россиян на... ну вот зачем вы нарываетесь на пристальную проверку?

Гость

11:14:20 23-04-2026

Гость (08:58:52 23-04-2026) Ничего он не знает и вообще ни при чем. А сколько россиян на... так!!! вам сказано, что вы отдыхаете на Сейшелах - значит отдыхаете!!! А если вы думаете, что это не так, тогда не думайте и все!!!

Гость

09:14:28 23-04-2026

Россияне, это которые вокруг него, кореша?

Гость

09:21:33 23-04-2026

Не надо путать россиян с москвичами! Это две разные страны.

Гость

14:18:09 23-04-2026

Гость (09:21:33 23-04-2026) Не надо путать россиян с москвичами! Это две разные страны.... Прямой рейс из Москвы. Стоимость тура (проживание, перелет, трансфер, страховка) от 124 000 руб/чел. Для Москвы не большие деньги

Гость

09:24:53 23-04-2026

это у нас где? рядом с ковшом?
острова сейшелы

Гость

09:34:50 23-04-2026

Растёт в России число обычных россиян, владеющих яхтами, бизнес-джетами и недвижимостью на Сейшеллах. Если один россиянин получает 8 000 000 000 рублей в месяц, а девяносто девять других россиян получает 35 000 рублей в месяц, то в среднем получается 80 034 650 миллионов рублей в месяц на одного. Хорошо жить и работать за такие деньги получается.

Гость

09:48:31 23-04-2026

Не россияне, а москвичи.

Гость

10:09:56 23-04-2026

Летают любоваться шпилями на соборах?

Почти

10:15:47 23-04-2026

Гость (10:09:56 23-04-2026) Летают любоваться шпилями на соборах?... Если точнее, то шпилями-вилями...

Гость

11:15:55 23-04-2026

А сколько там народу отдыхает в конкретных цифрах ? Скорее всего это настолько мизерный процент от населения, который вообще даже не стоит рассматривать как показатель улучшения благосостояния

Гость

14:05:09 23-04-2026

Кабаева слетала и прожужжала все уши?

Гость

17:00:56 23-04-2026

15% - этот от всех туристов из разных стран. Т.е. немцы, французы , поляки не могут себе позволить Сейшелы, а наши олигархи могут. Будем "радоваться за них" , что буржуям и чиновникам в России стало жить еще лучше, в отличие от народа.

Гость

19:56:32 23-04-2026

Нищие Россияне там отдыхают так как в России им не по карману отдыхать.

