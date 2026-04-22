Разработчики клиента Telega пожаловались в ФАС на "произвол" Apple

Ранее их приложение было удалено из App Store, а пользователям начали приходить уведомления о вредоносном ПО

22 апреля 2026, 22:33, ИА Амител

Человек сидит в телефоне / Фото: amic.ru

Разработчики приложения Telega — клиента для Telegram — пожаловались на Apple в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) из-за удаления приложения из App Store. Об этом сообщается в Telegram-канале разработчиков.

«Мы считаем, что наше приложение должно быть возвращено в App Store, а процедуры Apple должны измениться так, чтобы другие разработчики не столкнулись с таким произволом», — заявили разработчики.

Разработчики отметили, что столкнулись с непрозрачными основаниями решений Apple, отсутствием срока на устранение возможных нарушений, а также автоматической рассылкой пользователям уведомления "Вредоносное ПО". Они подчеркнули, что не имели возможности добиться обжалования на период проверки.

«Если по мнению Apple мы что-то нарушаем, то мы имеем право знать, что именно, и должны иметь возможность внести нужные изменения. Мы могли бы прояснить свою позицию, но нам просто не дают никакой конкретики. Это произвол со стороны монополиста платформы», — пишут создатели клиента.

Напомним, ранее пользователи iPhone столкнулись с проблемами при попытке открыть сторонний клиент Telegram — приложение Telega. Система iOS начала блокировать его запуск, предупреждая о возможной угрозе безопасности и предлагая удалить программу с устройства.