Гадания на кадрах. В правительстве края не без сомнений приняли прогноз рынка труда
Судя по представленным в прогнозе данным, общая картина занятости в Алтайском крае к 2032 году не слишком-то изменится
23 апреля 2026, 09:15, ИА Амител
Несмотря на одобрение на федеральном уровне, прогноз потребности экономики Алтайского края в кадрах до 2032 года в регионе встретили достаточно скептично. Губернатор Виктор Томенко усомнился в достоверности части представленных данных, а министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка указал на конкретные причины и тенденции, в принципе мешающие кадровому прогнозированию.
Сама же картина "занятости-2032", оказалась весьма похожей на сегодняшний день. Представили прогноз на совещании правительства Алтайского края 22 апреля 2026 года.
Кадровое будущее
Семилетний прогноз, как пояснила начальник управления региона по труду и занятости населения Надежда Капура, показывает, сколько людей нужно будет тем или иным отраслям, чтобы обеспечить прогнозные объемы производства. Отправной точкой для его создания стала ситуация на рынке труда региона в 2025 году.
«Рынок труда Алтайского края характеризуется высокой вовлеченностью трудовых ресурсов в экономику и минимальными показателями безработицы. Уровень безработицы снизился до 3,4%, а уровень занятости населения возрос до 63,8%: фактически это означает, что каждый шестой из десяти жителей края задействован в экономике», — сообщила Капура.
Уровень занятости во всех возрастных группах населения региона в последние годы продолжал расти. А в самой производительной категории — от 30 до 54 лет — этот показатель уже выше 90%.
«Фактически резерв роста занятости этих групп исчерпан», — заявила чиновница.
Однако к 2032 году должно вырасти число молодежи в возрасте 15–20 лет на рынке труда. Что, по словам чиновницы, создает "окно возможностей".
Занятость к этой дате, согласно прогнозу, едва ли не в большинстве отраслей практически не изменится. Самыми "массовыми" отраслями останутся торговля, сельское хозяйство и образование. При этом первая сфера сохранит данный статус вопреки прогнозируемому снижению числа работающих в ней жителей региона.
Прибавить в массовости сильнее всех к этому времени должны здравоохранение, социальные услуги, обрабатывающее производство, туризм и IT-индустрия. Перемены, как сообщила Капура, вызваны расширением объема производства в отдельных отраслях, внедрением новых технологий и "демографическими тенденциями".
Множество вопросов
На федеральном уровне, по словам Капуры, прогноз уже приняли: он прошел защиту в Минтруде и получил положительное заключение комиссии, состоящей из сотрудников Минтруда и Минэкономразвития. На уровне региона получить "отлично" прогнозу было уже сложнее.
По оценке Виктора Томенко, представленные в прогнозе данные могут вызвать вопросы у любого из отраслевых министров региона. Сам губернатор в качестве одного из примеров спорной информации указал на динамику в пищевой промышленности региона.
«Как 49 тысяч [в отрасли] есть, так 49 тысяч и будет до 2032-го года. Разве это так? Думаю, нет. А как? На этот вопрос и должен ответить прогноз», — отметил губернатор.
Сомнения у Томенко также вызвали и данные о будущем числе рабочих мест в регионе и сведения о количестве людей, задействованных в сельском хозяйстве. Губернатор отметил: многие цифры прогноза еще предстоит уточнить.
Слишком много переменных
Вячеслав Химочка, чье выступление явно повлияло на вердикт губернатора, рассказал о прогнозировании в подшефных ему отраслях экономики. Говорить о предсказуемости в них не приходится.
По оценке министра, данные прогноза можно считать репрезентативными благодаря участию большого числа предприятий в сборе информации. Однако большинство промышленных и энергетических игроков региона, как сообщил Химочка, не имеют "долгосрочной кадровой стратегии". Поэтому зачастую их кадровый прогноз на семилетний период просто сохраняет параметры 2025 года.
В качестве примера сложной предсказуемости чиновник привел Алтайский завод прецизионных изделий (АЗПИ). Предприятие, по словам министра, еще год назад строило планы по набору дополнительного персонала. Затем из-за падения спроса со стороны главных потребителей его продукции там произошел отток кадров.
А сейчас АЗПИ снова набирает людей из-за заказа со стороны Минского моторного завода. Схожая картина и у "Алтайвагона": завод, по словам министра, сначала был озабочен сохранением коллектива в условиях падения производства, а теперь увеличивает выпуск вагонов и привлекает новые кадры.
Оборонные предприятия, как заявил Химочка, также сообщают о том, что прогнозировать кадровую потребность на семилетний срок крайне сложно. А еще на нестабильность кадровой ситуации влияют технологии.
Химочка напомнил: несколько лет назад о спросе на пилотов, техников и конструкторов БПЛА говорить не приходилось. Сегодня ситуация кардинально изменилась. Вырос и спрос на специалистов, обслуживающих множащиеся в регионе роботизированные линии производства.
Напомним, ранее кадровый ресурс hh.ru представил данные, согласно которым российские работодатели продолжают активно нанимать сотрудников старше 55 лет из-за кадрового голода. Вместе с этим растут и зарплатные ожидания этой категории трудящихся: кандидаты старше 55 лет ориентируются на 82,4 тысячи рублей в месяц при среднем желаемом доходе по стране порядка 80 тысяч рублей.
09:50:48 23-04-2026
Они что ли за прогнозы деньги получают? Если не совпало , то что? Они все с наградами, но чтобы их прогнозы сходились с реальностью, что-то не помнится, привыкли врать.
14:54:10 23-04-2026
в крае сплошь безработица в сёлах, райцентрах, а чиновники говорят о дефиците кадров. Работа только в краевом центре, но там мизерные зарплаты. Жители края мигрируют на север, там где приличные зарплаты. Работа должна быть по месту жительства, чтобы не уезжали люди, чтобы не просела демография. В советское время полно в сёлах было работы, в крае богатые были сёла. Они кормили и дет.садики, и школы, и интернаты. Вот почему питание было детям везде бесплатным. Сёла сами строили школы, инфраструктуру - дороги, ДК. А сейчас работы нет нигде.
15:12:55 23-04-2026
гость (14:54:10 23-04-2026) в крае сплошь безработица в сёлах, райцентрах, а чиновники г... "Работа только в краевом центре, но там мизерные зарплаты"
сижу на мизерной зарплате и истерически хихикаю я
15:53:16 23-04-2026
Мусик (15:12:55 23-04-2026) "Работа только в краевом центре, но там мизерные зарплаты"