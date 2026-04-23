23 апреля 2026, 09:15, ИА Амител

Работа на заводе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Несмотря на одобрение на федеральном уровне, прогноз потребности экономики Алтайского края в кадрах до 2032 года в регионе встретили достаточно скептично. Губернатор Виктор Томенко усомнился в достоверности части представленных данных, а министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка указал на конкретные причины и тенденции, в принципе мешающие кадровому прогнозированию.

Сама же картина "занятости-2032", оказалась весьма похожей на сегодняшний день. Представили прогноз на совещании правительства Алтайского края 22 апреля 2026 года.

Кадровое будущее

Семилетний прогноз, как пояснила начальник управления региона по труду и занятости населения Надежда Капура, показывает, сколько людей нужно будет тем или иным отраслям, чтобы обеспечить прогнозные объемы производства. Отправной точкой для его создания стала ситуация на рынке труда региона в 2025 году.

«Рынок труда Алтайского края характеризуется высокой вовлеченностью трудовых ресурсов в экономику и минимальными показателями безработицы. Уровень безработицы снизился до 3,4%, а уровень занятости населения возрос до 63,8%: фактически это означает, что каждый шестой из десяти жителей края задействован в экономике», — сообщила Капура.

Уровень занятости во всех возрастных группах населения региона в последние годы продолжал расти. А в самой производительной категории — от 30 до 54 лет — этот показатель уже выше 90%.

«Фактически резерв роста занятости этих групп исчерпан», — заявила чиновница.

Однако к 2032 году должно вырасти число молодежи в возрасте 15–20 лет на рынке труда. Что, по словам чиновницы, создает "окно возможностей".

Занятость к этой дате, согласно прогнозу, едва ли не в большинстве отраслей практически не изменится. Самыми "массовыми" отраслями останутся торговля, сельское хозяйство и образование. При этом первая сфера сохранит данный статус вопреки прогнозируемому снижению числа работающих в ней жителей региона.

Прибавить в массовости сильнее всех к этому времени должны здравоохранение, социальные услуги, обрабатывающее производство, туризм и IT-индустрия. Перемены, как сообщила Капура, вызваны расширением объема производства в отдельных отраслях, внедрением новых технологий и "демографическими тенденциями".

Множество вопросов

На федеральном уровне, по словам Капуры, прогноз уже приняли: он прошел защиту в Минтруде и получил положительное заключение комиссии, состоящей из сотрудников Минтруда и Минэкономразвития. На уровне региона получить "отлично" прогнозу было уже сложнее.

По оценке Виктора Томенко, представленные в прогнозе данные могут вызвать вопросы у любого из отраслевых министров региона. Сам губернатор в качестве одного из примеров спорной информации указал на динамику в пищевой промышленности региона.

«Как 49 тысяч [в отрасли] есть, так 49 тысяч и будет до 2032-го года. Разве это так? Думаю, нет. А как? На этот вопрос и должен ответить прогноз», — отметил губернатор.

Сомнения у Томенко также вызвали и данные о будущем числе рабочих мест в регионе и сведения о количестве людей, задействованных в сельском хозяйстве. Губернатор отметил: многие цифры прогноза еще предстоит уточнить.

Слишком много переменных

Вячеслав Химочка, чье выступление явно повлияло на вердикт губернатора, рассказал о прогнозировании в подшефных ему отраслях экономики. Говорить о предсказуемости в них не приходится.

По оценке министра, данные прогноза можно считать репрезентативными благодаря участию большого числа предприятий в сборе информации. Однако большинство промышленных и энергетических игроков региона, как сообщил Химочка, не имеют "долгосрочной кадровой стратегии". Поэтому зачастую их кадровый прогноз на семилетний период просто сохраняет параметры 2025 года.

В качестве примера сложной предсказуемости чиновник привел Алтайский завод прецизионных изделий (АЗПИ). Предприятие, по словам министра, еще год назад строило планы по набору дополнительного персонала. Затем из-за падения спроса со стороны главных потребителей его продукции там произошел отток кадров.

А сейчас АЗПИ снова набирает людей из-за заказа со стороны Минского моторного завода. Схожая картина и у "Алтайвагона": завод, по словам министра, сначала был озабочен сохранением коллектива в условиях падения производства, а теперь увеличивает выпуск вагонов и привлекает новые кадры.

Оборонные предприятия, как заявил Химочка, также сообщают о том, что прогнозировать кадровую потребность на семилетний срок крайне сложно. А еще на нестабильность кадровой ситуации влияют технологии.

Химочка напомнил: несколько лет назад о спросе на пилотов, техников и конструкторов БПЛА говорить не приходилось. Сегодня ситуация кардинально изменилась. Вырос и спрос на специалистов, обслуживающих множащиеся в регионе роботизированные линии производства.

Напомним, ранее кадровый ресурс hh.ru представил данные, согласно которым российские работодатели продолжают активно нанимать сотрудников старше 55 лет из-за кадрового голода. Вместе с этим растут и зарплатные ожидания этой категории трудящихся: кандидаты старше 55 лет ориентируются на 82,4 тысячи рублей в месяц при среднем желаемом доходе по стране порядка 80 тысяч рублей.