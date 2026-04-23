От меда до амаранта. Почему алтайские производители хотят попасть в санатории

Закупочная сессия прошла в Барнауле и собрала десятки производителей и представителей туриндустрии

23 апреля 2026, 07:14, ИА Амител

Довольные обитатели санатория / Фото: создано в нейросети ChatGPT

В Барнауле на площадке санатория "Обь" прошла закупочная сессия, где местные производители представили свою продукцию здравницам и туристическим объектам региона. Участники обсуждали форматы сотрудничества и возможности поставок — от прямых контрактов до участия в торгах, сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Встреча бизнеса и туризма

В зале санатория развернулась площадка, похожая на ярмарку: производители предлагали дегустации, знакомили с ассортиментом и искали партнеров. Организаторами выступили краевое управление по туризму и Алтайпищепром.

Как рассказала начальник отдела информационной работы и спецпроектов ведомства Екатерина Лих, интерес к таким встречам растет.

«Зарегистрировались 42 производителя — воды, чаев травяных, меда, мясной и рыбной продукции, макарон, муки. В прошлом году мы проводили две закупочные сессии, которые показали: у компаний есть интерес к сотрудничеству с местными производителями, чтобы увеличивать объемы поставок», — отметила она.

При этом формат взаимодействия с санаториями отличается от классической торговли. Часть учреждений работают через аукционы, другие заключают прямые договоры — все зависит от объема закупок и внутренней политики.

Санатории как альтернатива сетям

Для производителей сотрудничество со здравницами становится реальной альтернативой торговым сетям. Соучредитель компании "АмАра" Марина Прокопенко рассказала, что уже работает с санаторием "Обь" и планирует расширять присутствие.

«Мы сотрудничаем на постоянной основе с санаторием "Обь": здесь установлен вендинговый аппарат, проводим чаепития для гостей. В этом году закладываем лекарственный огород в санатории "Барнаульский", чтобы осенью можно было заваривать свежий чай», — говорит она.

При этом выйти на крупные курортные площадки, например в Белокурихе, пока сложно из-за высокой конкуренции.

«Очень хотим зайти, но пока проблематично: рынок там насыщен чаями. Даже с учетом того, что амарант перерабатываем только мы в России, попасть туда сложно», — пояснила Прокопенко.

Санатории, по ее словам, выгодно отличаются от сетей условиями сотрудничества.

«С большими партиями проблем нет, но с сетями не сходимся в цене. А санатории делают небольшую наценку и с удовольствием продают. За счет них мы хорошо распространяем продукцию по стране», — добавила она.

Новые продукты и форматы

Производители активно адаптируются под требования отрасли. Например, компания "Легенда жизни" выводит на рынок функциональную воду.

«Помимо базовой воды, у нас есть продукция с добавленной ценностью: с йодом, фтором, селеном, кислородом. Уже начали сотрудничество — вендинг появится в санатории "Обь". Также планируем подключать Белокуриху», — рассказала руководитель отдела продаж Татьяна Латышева.

Компания только выходит в туристический сегмент и параллельно развивает продажи в магазинах.

Производители чая также готовы менять формат поставок под запросы санаториев. Представитель бийской компании "Дух гор Алтая" Евгений Цветков отметил, что здравницы могут рассчитывать на оптовые решения.

«Если санатории запросят другую фасовку — не по 100 граммов, а по три-пять килограммов, можем договориться. Цена будет уже оптовая», — сказал он.

При этом работа с крупными сетями требует дополнительных вложений.

«Ранее вели переговоры с сетью, где попросили полностью изменить упаковку. Чтобы выйти на нужный уровень полиграфии, нужно заказывать большие партии, а это риски для производителя», — пояснил Цветков.

Поддержка местных производителей

На сессии присутствовали не только санатории, но и представители гостиниц, спа-центров, медицинских организаций и сферы питания. Для многих из них сотрудничество с местными компаниями выглядит более удобным.

Гендиректор санатория "Сосновый бор" Иван Минаков подчеркнул, что такие мероприятия помогают найти новых партнеров.

«Наша цель — найти именно местных поставщиков. Если производители не подходят под требования федеральных сетей, они могут работать с санаториями и гостиницами и за счет этого оставаться на рынке», — отметил он.