Жара и небольшие дожди. Какая погода ждет Алтайский край 23 апреля

Воздух прогреется до +23 градусов

23 апреля 2026, 06:00, ИА Амител

Тепло в Барнауле / Фото: amic.ru
Днем 23 апреля в Алтайском крае ожидается от +18 до +23 градусов, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Синоптики обещают небольшие, местами по западным районам умеренные дожди. Ветер юго-западный, 5–10 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В Барнауле температура составит +20...+22 градуса. В конце дня пойдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5–10 м/с.

Комментарии 3

Гость

06:42:42 23-04-2026

Но при этом отключить отопление - ни-ни...

Любовь

08:51:13 23-04-2026

Почему администрация не знает о летней погоде и не принимает решение об отключении отопления, в Бийске знают, а наши нет. Кто нас спасёт от горячих батарей?

Гость

09:17:54 23-04-2026

Ночью холодно, и в мае будет холодно. Кому жарко-откройте окна, квартиры с современными ремонтами и мебелью из всякой химозы должны проветриваться постоянно. А насчет оплаты, ну заплатите на 1000 руб больше, ну не купишь ты лишнюю бутылку...

