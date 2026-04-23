Жара и небольшие дожди. Какая погода ждет Алтайский край 23 апреля
Воздух прогреется до +23 градусов
23 апреля 2026, 06:00, ИА Амител
Тепло в Барнауле / Фото: amic.ru
Днем 23 апреля в Алтайском крае ожидается от +18 до +23 градусов, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
Синоптики обещают небольшие, местами по западным районам умеренные дожди. Ветер юго-западный, 5–10 м/с, местами порывы до 17 м/с.
В Барнауле температура составит +20...+22 градуса. В конце дня пойдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5–10 м/с.
06:42:42 23-04-2026
Но при этом отключить отопление - ни-ни...
08:51:13 23-04-2026
Почему администрация не знает о летней погоде и не принимает решение об отключении отопления, в Бийске знают, а наши нет. Кто нас спасёт от горячих батарей?
09:17:54 23-04-2026
Ночью холодно, и в мае будет холодно. Кому жарко-откройте окна, квартиры с современными ремонтами и мебелью из всякой химозы должны проветриваться постоянно. А насчет оплаты, ну заплатите на 1000 руб больше, ну не купишь ты лишнюю бутылку...