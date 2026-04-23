Жара и небольшие дожди. Какая погода ждет Алтайский край 23 апреля

Воздух прогреется до +23 градусов

23 апреля 2026, 06:00, ИА Амител

Тепло в Барнауле / Фото: amic.ru

Днем 23 апреля в Алтайском крае ожидается от +18 до +23 градусов, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Синоптики обещают небольшие, местами по западным районам умеренные дожди. Ветер юго-западный, 5–10 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В Барнауле температура составит +20...+22 градуса. В конце дня пойдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5–10 м/с.