Замглавы Минэкономразвития назвал мифом замену людей искусственным интеллектом

23 апреля 2026, 08:44, ИА Амител

Робот / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Заместитель министра экономического развития России Денис Тюпышев успокоил тех, кто опасается всплеска безработицы и социального расслоения из-за развития искусственного интеллекта. По его убеждению, тотального вытеснения человека машинами не случится, сообщает РБК.

Чиновник назвал распространенным заблуждением утверждение о неизбежном росте неравенства вследствие автоматизации.

В качестве наглядного примера он привел сферу графического дизайна. Раньше для получения качественного изображения требовался мастер высокого класса. Теперь же любой пользователь, умеющий правильно составлять текстовые запросы, способен справиться с этой задачей. Однако, подчеркнул Тюпышев, это вовсе не обесценивает профессионалов, а лишь расширяет их возможности и арсенал инструментов.