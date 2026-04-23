Замглавы Минэкономразвития назвал мифом замену людей искусственным интеллектом
В качестве наглядного примера Денис Тюпышев привел сферу графического дизайна
23 апреля 2026, 08:44, ИА Амител
Заместитель министра экономического развития России Денис Тюпышев успокоил тех, кто опасается всплеска безработицы и социального расслоения из-за развития искусственного интеллекта. По его убеждению, тотального вытеснения человека машинами не случится, сообщает РБК.
Чиновник назвал распространенным заблуждением утверждение о неизбежном росте неравенства вследствие автоматизации.
В качестве наглядного примера он привел сферу графического дизайна. Раньше для получения качественного изображения требовался мастер высокого класса. Теперь же любой пользователь, умеющий правильно составлять текстовые запросы, способен справиться с этой задачей. Однако, подчеркнул Тюпышев, это вовсе не обесценивает профессионалов, а лишь расширяет их возможности и арсенал инструментов.
«Я в это не верю. Это к вопросу о том, что надо всех людей, всех сотрудников заменить искусственным интеллектом. Такого не произойдет», — заявил замминистра.
09:16:13 23-04-2026
Да люди сами уже зомбаки-биороботы
09:35:15 23-04-2026
14 августа 1991 года Борис Ельцин смело и решительно поклялся перед телекамерами «лечь поперек рельс», в случае повышения цен.
Это обещание Ельциным почему-то выполнено не было, несмотря на то что цены выросли в сотни раз. Позже Ельцин старался не вспоминать об этом обещании. (с)из интернетов
09:42:55 23-04-2026
До чего дошел прогресс!
Труд физический исчез.
Да и умственный заменит
Механический процесс!
Слова Ю. Энтина Музыка Е. Крылатова
«Приключения Электроника», 1979 год