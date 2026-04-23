В школах России установили новые нормы изучения обществознания

В 9-х и 11-х классах на предмет отведут по часу в неделю, в 10-м — два часа

23 апреля 2026, 07:33, ИА Амител

Министерство просвещения России утвердило новый учебный план по обществознанию. Изменения начнут действовать с 1 сентября 2026 года, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Согласно новым нормам, в 9-х и 11-х классах на изучение обществознания будет выделяться по одному академическому часу в неделю. Учащиеся 10-х классов станут заниматься по два часа в неделю.

Министр просвещения Сергей Кравцов прокомментировал корректировки:

«Мы скорректировали учебную программу, в соответствии с которой с 1 сентября 2026 года ребята получат новые единые государственные учебники. Убрали дублирование тем, которые уже есть в других предметах, а ключевые разделы обществознания сохранили и усилили».

Глава ведомства также отметил, что обновленная федеральная рабочая программа стала более прикладной и ориентированной на практику.

«В ней в патриотическом ключе раскрываются важнейшие темы из основных сфер общественной жизни страны: политической, экономической, социальной и духовной», — добавил Кравцов.

Ранее в Минпросвещения сообщали, что обществознание оставят только для учеников 8-11-х классов, а с сентября 2026-го предмет перестанут преподавать в 8-х классах, оставив его лишь для 9-11-х.