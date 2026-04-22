Такой день. Обещание Путина посетить край и итоги "полусухого закона" в республике

О главных событиях на Алтае за 22 апреля

22 апреля 2026, 23:54, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Президент России Владимир Путин пообещал посетить Алтайский край и заняться решением ключевых вопросов региона.

Мужчина утонул в барнаульском бассейне "Обь". Об этом amic.ru сообщили источники в спорткомплексе. СК возбудил уголовное дело.

Неоднозначным назвал глава Республики Алтай Андрей Турчак результаты практически двухмесячного действия "полусухого" закона в регионе. За разгул беззакония и безобразий в "наливайках" он раскритиковал бездействующие МВД и Роспотребнадзор. А экономическому блоку поручил стимулировать мелких предпринимателей, закрывших ставшими нерентабельными магазины в отдаленных микрорайонах и частном секторе.

В Алтайском крае зафиксирована волна фейков о якобы зараженной экспортной продукции животноводства — власти заявляют, что распространяемая информация не соответствует действительности и направлена на создание паники.

59 организаций Алтайского края вошли в свежесформированный перечень приоритетных предприятий региона. Правда, несмотря на громкое название, прямых "бонусов" в виде субсидий или налоговых послаблений данный статус сам по себе не несет. Ознакомиться со списком можно на официальном портале опубликования правовых актов.

В Алтайском крае паводковая ситуация постепенно улучшается — за последние сутки вода ушла из десятков домов, однако подтопления по-прежнему сохраняются в ряде населенных пунктов. По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, на утро 22 апреля в регионе остаются затопленными 74 жилых дома и 256 приусадебных участков.

Отопительный сезон в Барнауле, по предварительным данным, может завершиться 4–5 мая, однако при необходимости дата может быть скорректирована, сообщила мэрия.