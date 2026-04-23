Плату за выбор "красивых" автономеров предложили направлять в федеральный бюджет

Номера можно будет резервировать на "Госуслугах"

23 апреля 2026, 07:46, ИА Амител

Депутаты фракции "Новые люди" во главе с Алексеем Нечаевым внесли в Госдуму законопроект, который вводит плату за резервирование "красивых" автомобильных номеров через портал "Госуслуги". Документ опубликован в электронной базе парламента, сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке говорится, что инициатива разработана для реализации ранее внесенного законопроекта, который позволяет автовладельцам выбирать и бронировать государственные регистрационные знаки при постановки машины на учет в ГИБДД.

Проектом предлагается создать новую категорию неналогового дохода для государства — плату за выбор номеров. Все 100% от этой суммы будут поступать в федеральный бюджет.

Напомним, в октябре 2025 года в Думу уже вносили законопроект, который дает водителям право выбирать конкретные комбинации свободных номеров через "Госуслуги". Авторы тогда подчеркивали, что действующие правила (случайное присвоение номера) привели к возникновению теневого рынка "красивых" знаков.