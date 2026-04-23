Плату за выбор "красивых" автономеров предложили направлять в федеральный бюджет
Номера можно будет резервировать на "Госуслугах"
23 апреля 2026, 07:46, ИА Амител
Депутаты фракции "Новые люди" во главе с Алексеем Нечаевым внесли в Госдуму законопроект, который вводит плату за резервирование "красивых" автомобильных номеров через портал "Госуслуги". Документ опубликован в электронной базе парламента, сообщает РИА Новости.
В пояснительной записке говорится, что инициатива разработана для реализации ранее внесенного законопроекта, который позволяет автовладельцам выбирать и бронировать государственные регистрационные знаки при постановки машины на учет в ГИБДД.
Проектом предлагается создать новую категорию неналогового дохода для государства — плату за выбор номеров. Все 100% от этой суммы будут поступать в федеральный бюджет.
Напомним, в октябре 2025 года в Думу уже вносили законопроект, который дает водителям право выбирать конкретные комбинации свободных номеров через "Госуслуги". Авторы тогда подчеркивали, что действующие правила (случайное присвоение номера) привели к возникновению теневого рынка "красивых" знаков.
08:01:15 23-04-2026
Больше двадцати лет я вожу автомобиль и всё это время слышу, что продажа номеров должна быть легальной. За это время целое поколение гаишников закончило трудовой стаж и вышло на пенсию. А количество проданных неофициально номеров сложно даже представить
09:56:41 23-04-2026
Гость (08:01:15 23-04-2026) Больше двадцати лет я вожу автомобиль и всё это время слышу,... вы еще про транспортный налог, заложенный в цену топлива вспомните...
08:20:29 23-04-2026
А до этого куда собирались выручку отправлять?
08:26:26 23-04-2026
Вот ещё идея для дохода от понторезов:
Выпускаете авто с несменяемым номерным знаком. Как у оружия. Номер или надпись отштампован в бампере. Напимер надпись - ЦАРЬ ВСЕЛЕННОЙ. И пусть это стоит пару тройку лямов. Купят мгновенно.
09:25:04 23-04-2026
Гость (08:26:26 23-04-2026) Вот ещё идея для дохода от понторезов: Выпускаете авто с... Просто начнут вырезать кусок бампера и вешать его на другую машину.
09:44:48 23-04-2026
Гость (08:26:26 23-04-2026) Вот ещё идея для дохода от понторезов: Выпускаете авто с... в калифорнии точно можно.
09:08:07 23-04-2026
А че не в местный?
09:19:32 23-04-2026
А почему в федеральный, а не в региональный? Москва итак зажралась от избытка денег!
09:20:39 23-04-2026
А зачем тогда они нужны будут если их можно официально купить? В том и крутость была что номер блатной - по блату вымучен
09:26:44 23-04-2026
Коррупционная торговля блатными номерами уходит в глубь двадцатого века и является официальной кормушкой кого надо. Робкие попытки перенаправить финансовые потоки из кармана коррупционеров в бюджет страны постоянно наталкивается на противодействие со стороны тех кто финансово заинтересован в сохранении прежней схемы.
12:10:45 23-04-2026
Да сделайте уже выдачу номеров случайным образом программку напишет любой студент програмист троечник, а то купят три семерки и типа короли дороги,пдд сразу соблюдать не нужно.
12:19:57 23-04-2026
Самые красивые номера у нас с тремя буквами ООО или с тремя РРР ну или АСК. Остальные и копейки не стоят.
13:39:36 23-04-2026
Саня (12:19:57 23-04-2026) Самые красивые номера у нас с тремя буквами ООО или с тремя... кто действительно что то решает - ездит на обычных номерах
ему эти понты не нужны