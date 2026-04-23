Начало квартала. Первые многоэтажки начали строить на бывших землях Минобороны в Бийске

Застраивать квартал планируют до 2033 года

23 апреля 2026, 09:00, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Волочаевской в Бийске / Фото: "Дом.рф", aps-dom22.ru

Крупный жилой массив начали осваивать в Бийске: на ул. Волочаевской приступили к строительству первых двух домов. Всего же квартал рассчитан на 12 многоэтажек. Работает на площадке барнаульский застройщик (компания "Зав-Строй" бизнесмена Алексея Зимина). Компания получила участок с торгов, который организовал "Дом.рф". Помимо жилья, инвестор должен возвести объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.

Семилетний проект

В апреле девелопер приступил к возведению двух домов. Один — девятиэтажный, рассчитанный на 110 квартир площадью от 25 до 81 квадратного метра (30 однокомнатных, 66 "двушек" и 14 "трешек"). Также в доме предусмотрено 88 кладовых.

Вторая многоэтажка — разноуровневая, 7–9 этажей. В ней предусмотрено 112 квартир площадью от 25 до 101 квадратного метра (28 "однушек", 70 "двушек" и 14 "трешек"). Оба дома — монолитно-кирпичные. Сдать объекты планируют в третьем квартале 2028 года.

Всего в квартале запроектировано 12 многоэтажек. Они расположены группами (по два-четыре дома), образуя единый закрытый двор с благоустройством. По периметру каждой группы предусмотрены парковочные места. Здания выполнены в одной стилистике — фасады первых этажей домов будут темно-коричневыми, остальные — светлые с темными вставками. Также в квартале появятся коммерческие блоки: они будут обращены к главным улицам. В одном из домов должны открыть детсад на 100 мест. Ожидается, что квартал будет готов к 2033 году.

Напомним, торги по продаже участка прошли в январе 2024 года. Площадка расположена в окружении частного сектора, садоводства и складов. Ранее территория принадлежала предприятию обороны, от которого осталось несколько полуразрушенных корпусов. Компания "Зав-Строй" стала единственной, кто участвовала в торгах. С "Дом.рф" фирма заключила договор о комплексном развитии (КРТ).

Опыт региона

В Алтайском крае реализуют несколько проектов КРТ. В июле 2023 года московская компания "Промжилстрой" арендовала участок 57,5 га в барнаульском селе Власиха. Он предназначен для малоэтажных домов. В марте 2024 года с торгов ушел и соседний участок площадью 54,6 га. Его выкупил многоэтажный застройщик — компания "Инвестиции в будущее".

С конца 2025 года в Индустриальном районе Барнаула "Дом.рф" распродал более 450 га под масштабную застройку (территория около аэропорта). Территорию одновременно будут застраивать шесть компаний: "Союз", "Алгоритм", "Жилищная инициатива", "Азимут", "Технострой", "Бизнес парк Оренбург". Ожидается, что первые дома в районе начнут возводить как минимум через пять лет.

А вот гораздо раньше — уже в 2026 году — в Барнауле стартует реновация Потока. Этот проект — детище городской администрации. Именно она сформировала условия застройки и объявила аукцион. В итоге победителем стала компания "Союз". По условиям договора с мэрией фирма может привлекать другие компании, поэтому не исключено, что застраивать Поток одновременно будут несколько девелоперов.