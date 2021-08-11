Дожди, ливни, град. О погоде в Алтайском крае 11 августа

Штормовое предупреждение из-за непогоды действует в Алтайском крае. Об этом сообщили специалисты алтайского Гидрометцентра.

В регионе температура воздуха 11 августа составит +21...+26 градусов. На большей части территории дожди, местами сильные дожди, ливни, грозы, град.

Ветер южный, 9-14 метров в секунду, местами порывы 15-20 м/с, при грозах шквалы до 24 метров в секунду.

В Барнауле термометры покажут +22...+24 градуса. Дождь, временами сильный дождь, гроза.

Ветер южный, 9-14 метров в секунду.

В ночь с 11 на 12 августа в некоторых районах края, а также в Барнауле дожди, град и грозы продолжатся.