Алтайский депутат заявил о причастности западных спецслужб к пожарам в Сибири

Депутат Барнаульской городской думы от партии "Единая Россия" Иван Огнев не исключает причастность иностранных спецслужб к пожарам в Сибири. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
По словам Огнева, на прошлой неделе до Алтайского края докатились отголоски пожаров в Якутии. Задымление было такое, что даже три самолёта из Москвы вынуждены были посадить в нашем аэропорту.
"И хотя сегодня небо над Барнаулом уже не в такой дымке, но пожары пока не прекратились... Конечно, нужно разбираться в причинах пожаров. Говорят о том, что это может быть и диверсионной работой иностранных спецслужб, и коммерческие разборки, и другое", – написал Огнев.
Депутат предложил привлечь арендаторов к сохранению лесов.
Отметим, в начале августа на территории Якутии, Красноярского края и Иркутской области вспыхнули пожары. Регионы стали мировыми эпицентрами концентрации углекислого газа. В Красноярском крае в зону задымления попала почти тысяча поселений.
Комментарии
Срочно на Новосиликатный. Иначе трагедии, как в случае с Форрестолом.
Такое комментировать нет смысла!
Похоже,человек обдышался кислородом.
Закройте дверь в дурдоме! Все пациенты убежали к едросам!
Да. Депутат.
А зачем в 10 раз уменьшили количество лесников, а леса отдали в аренду для рубки?
А еще....иностранные спецслужбы убеждают пыню нашего не заниматься тушением пожаров в Сибири, а отправлять технику в Грецию и Турцию
Фима, он же больной!
Надо зафиксировать всех, кто тонкими голосками выгораживает пиндосов.Пригодится в будущем.
Мистер байден вы скажите для чего войны хотите? Может нужен вам весь мир и любимый мой зефир? Кубик рубик нужен вам? Хоть сейчас его отдам. Мишку, книжку, карандаш, только лес не троньте наш!!!
11.08.2021 12:08
- гость -
А зачем в 10 раз уменьшили количество лесников, а леса отдали в аренду для рубки?
Иван Иваныч хорошо сказал, видно сразу больной депутат
11.08.2021 12:09
- гость -
А еще....иностранные спецслужбы убеждают
новую методичку от Люки соболь получил?
Ещё один повод не опускаться до плебисцита
Здравомыслящий какой, а ведь мог предположить что и инопланетяне. Все таки чувствуется что в передовой партии место занимает, продвинутой так сказать. А там кого попадя не берут, по объявлению не набирают.
Информационная поддержка вражеских диверсантов некоторыми комментаторами наказуема.УК РФ Статья 275. Государственная измена.
Почему молчит Любка Соболь? С кем она встречается за границей?Как у неё с английским?Видела ли Тихановскую?Побежит ли марафон с Тимановской?Почему притаилась?
А кто то еще верит в сухие грозы, и что тушить не выгодно!
Говорят, что кур доят. Уже установлено по космоснимкам, что сухие грозы и сильный ветер - причина. Удаленность мест возгорания не позволяет быстро тушить.
Получается,Грецию с Турцией Баширов с Петровым подожгли?
У нас помню депутат Писарев ходил по улице, срывал агитки за Евдокимова, а ведь вроде не дурак.
Наверное им (депутатам) в столовой порошки подсыпают
Большую пользу на посту губернатора принёс краю Евдокимов...
Обама только по подъездам ссал. Сказочный депутат, а мы ведь ему зарплату платим, за такую дурь.
11.08.2021 12:33
- гость -
А зачем тебе Соболь? Может тебе ещё и Навального позвать. Нет уж дружок, какой народ, такие у вас и депутаты.
11.08.2021 13:01
АБОРИГЕН, а у вас какие депутаты?Не из народа?Чьих будут?
Будь моя воля,я бы Навальному вручил мандат и таким как Соболь раздал мандаты.Потому что это было бы по умному.
Ну хоть не американских хакеров обвинил
Снова Обама гадит?
Обама не обама,но это чёрное дело пиндосов.
11.08.2021 13:07
- гость -
Наших до выборов не допускают, а за таких депутатов голосовать не хожу.
Большую пользу на посту губернатора принёс краю Евдокимов...
*****************************
По крайней мере, не навредил так сильно, как его преемник.
11.08.2021 13:26
АБОРИГЕН, а может и слава Богу, что ваших до выборов не допускают.Россия конечно велика, но терять земли ради жувачки и синих штанов, это уже слишком.Наелись мы ваших окорчков, баста!
11.08.2021 13:09
- гость - раздать мандаты преступникам? ну такое...
терять земли ради жувачки и синих штанов, это уже слишком.
*****************
Конечно, ради "жувачки" и синих штанов терять земли не стОит. Их просто так отдадут Китаю, как остров Даманский.
11.08.2021 13:37
- гость - раздать мандаты преступникам? ну такое...
А люди, ввозящие в Страну пальму, радиоактивные отходы, вывозящие нефть, газ, лес, металл как свою собственность разве не преступники?
11.08.2021 13:37
гостья
У вас тут слёт, что ли? Кремлеботы...
13:46
- гость -
слёт, что ли? Кремлеботы...
-----
Уже давненько тут орудует эта петушиная когорта. Выборы скоро, однако.
11.08.2021 13:46
- гость -
У вас тут слёт, что ли? Кремлеботы...
ну что ты ярел залетный, мы звездно полосатых очень чтим,
ну кто исчо так страну в процесс разложения погрузит...
11.08.2021 13:53
- гость -
13:46
- гость -
слёт, что ли? Кремлеботы...
-----
Уже давненько тут орудует эта петушиная когорта. Выборы скоро, однако
а вот и индюк подоспел, сопли распустил
13:55
- гость -
ну кто исчо так страну в процесс разложения погрузит...
----
Чекисты, не?
иностранных спецслужб? Да свои тут орудуют в восемь ног. бред какой.
Пеньковые депутаты начали нести бред.
11.08.2021 13:31
- гость -
А с вашими Россия уже теряет земли. Только вам об этом не говорят по зобоящику. Теперь их у вас уже натощак изымает, большой желтый брат.
11.08.2021 14:26
АБОРИГЕН, поэтому ты топишь за навальную шваль, чтобы придя к власти та еще быстрее разбазарила Русь-матушку, но Западу, и хоть за какие то грОши?
11.08.2021 14:36
- гость -
Ты бы знал, что они будут делать придя к власти, если бы хоть иногда использовал данный тебе эволюцией мозг.
Господи, какой кристально чистый, незамутненный сознанием мозг у Аборигены. Верит агиткам любого формата, главное чтобы они от кумиров шли.
11.08.2021 15:13
- гость -
А что нужно иметь вместо мозга чтобы до сих пор лояльно относится к банде захватившей и незаконно удерживающей власть в стране? Продолжать верить ей, когда она столько раз обманывала и обворовывала собственных граждан?
Все кто сидит на лесных деньгах все либо единоросов , либо менты.. то есть плоть от плоти наша власть . Только рубили и продавали в Китай , забыли что надо следить и оберегать. А теперь во всем виноваты американцы. Наши чиновники так любят пальцем показывать зарубеж, вместо того чтоб на себя посмотреть
11.08.2021 15:55
АБОРИГЕН, тот же вопрос тебе:Что нужно иметь вместо мозга чтобы до сих пор лояльно относится к банде, мечтающей захватить власть в нашей стране?Как можно верить ей, когда она еще не придя к власти уже в наглую обманывает?Да обманывает пока еще только глюпых и несознательных, но на то и расчет.Придут к власти, будут ВСЕМ дурить голову.Но,КАК можно им верить, и топить за них???
11.08.2021 16:22
- гость -
Не захватить а прийти к власти исключительно законным конституционным путём. Примеры обмана в студию.
Вот это речи типичного пустоголового телезрителя. Ни черта не знаете, просто перипеваете трели Соловьева, Киселёва и прочих скабеевых.