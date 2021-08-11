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Новости

Алтайский депутат заявил о причастности западных спецслужб к пожарам в Сибири

, ИА "Амител"
Депутат БГД Иван Огнев не исключает диверсии со стороны иностранцев
Фото: ББС

Фото: ББС

Депутат Барнаульской городской думы от партии "Единая Россия" Иван Огнев не исключает причастность иностранных спецслужб к пожарам в Сибири. Об этом он написал на своей странице в Instagram. 

По словам Огнева, на прошлой неделе до Алтайского края докатились отголоски пожаров в Якутии. Задымление было такое, что даже три самолёта из Москвы вынуждены были посадить в нашем аэропорту.

"И хотя сегодня небо над Барнаулом уже не в такой дымке, но пожары пока не прекратились... Конечно, нужно разбираться в причинах пожаров. Говорят о том, что это может быть и диверсионной работой иностранных спецслужб, и коммерческие разборки, и другое", – написал Огнев.

Депутат предложил привлечь арендаторов к сохранению лесов.

Отметим, в начале августа на территории Якутии, Красноярского края и Иркутской области вспыхнули пожары. Регионы стали мировыми эпицентрами концентрации углекислого газа. В Красноярском крае в зону задымления попала почти тысяча поселений.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

11.08.2021 11:55
- гость -

Срочно на Новосиликатный. Иначе трагедии, как в случае с Форрестолом.

11.08.2021 11:55
Пенсионер

Такое комментировать нет смысла!

11.08.2021 12:02
Гость

Похоже,человек обдышался кислородом.

11.08.2021 12:05
- гость -

Закройте дверь в дурдоме! Все пациенты убежали к едросам!

11.08.2021 12:07
- гость -

Да. Депутат.

11.08.2021 12:08
- гость -

А зачем в 10 раз уменьшили количество лесников, а леса отдали в аренду для рубки?

11.08.2021 12:09
- гость -

А еще....иностранные спецслужбы убеждают пыню нашего не заниматься тушением пожаров в Сибири, а отправлять технику в Грецию и Турцию

11.08.2021 12:12
- гость -

Фима, он же больной!

11.08.2021 12:15
- гость -

Надо зафиксировать всех, кто тонкими голосками выгораживает пиндосов.Пригодится в будущем.

11.08.2021 12:15
- гость -

Мистер байден вы скажите для чего войны хотите? Может нужен вам весь мир и любимый мой зефир? Кубик рубик нужен вам? Хоть сейчас его отдам. Мишку, книжку, карандаш, только лес не троньте наш!!!

11.08.2021 12:16
- гость -

11.08.2021 12:08
- гость -
А зачем в 10 раз уменьшили количество лесников, а леса отдали в аренду для рубки?

11.08.2021 12:18
гость

Иван Иваныч хорошо сказал, видно сразу больной депутат

11.08.2021 12:18
- гость -

11.08.2021 12:09
- гость -
А еще....иностранные спецслужбы убеждают

новую методичку от Люки соболь получил?

11.08.2021 12:20
- гость -

Ещё один повод не опускаться до плебисцита

11.08.2021 12:24
- гость -

Здравомыслящий какой, а ведь мог предположить что и инопланетяне. Все таки чувствуется что в передовой партии место занимает, продвинутой так сказать. А там кого попадя не берут, по объявлению не набирают.

11.08.2021 12:27
- гость -

Информационная поддержка вражеских диверсантов некоторыми комментаторами наказуема.УК РФ Статья 275. Государственная измена.

11.08.2021 12:33
- гость -

Почему молчит Любка Соболь? С кем она встречается за границей?Как у неё с английским?Видела ли Тихановскую?Побежит ли марафон с Тимановской?Почему притаилась?

11.08.2021 12:33
гость

А кто то еще верит в сухие грозы, и что тушить не выгодно!

11.08.2021 12:40
- гость -

Говорят, что кур доят. Уже установлено по космоснимкам, что сухие грозы и сильный ветер - причина. Удаленность мест возгорания не позволяет быстро тушить.

11.08.2021 12:44
Гость

Получается,Грецию с Турцией Баширов с Петровым подожгли?

11.08.2021 12:46
- гость -

У нас помню депутат Писарев ходил по улице, срывал агитки за Евдокимова, а ведь вроде не дурак.

11.08.2021 12:53
гость

Наверное им (депутатам) в столовой порошки подсыпают

11.08.2021 12:55
- гость -

Большую пользу на посту губернатора принёс краю Евдокимов...

11.08.2021 12:56
- гость -

Обама только по подъездам ссал. Сказочный депутат, а мы ведь ему зарплату платим, за такую дурь.

11.08.2021 13:01
АБОРИГЕН

11.08.2021 12:33
- гость -
А зачем тебе Соболь? Может тебе ещё и Навального позвать. Нет уж дружок, какой народ, такие у вас и депутаты.

11.08.2021 13:07
- гость -

11.08.2021 13:01
АБОРИГЕН, а у вас какие депутаты?Не из народа?Чьих будут?

11.08.2021 13:09
- гость -

Будь моя воля,я бы Навальному вручил мандат и таким как Соболь раздал мандаты.Потому что это было бы по умному.

11.08.2021 13:16
- гость -

Ну хоть не американских хакеров обвинил

11.08.2021 13:16
- гость -

Снова Обама гадит?

11.08.2021 13:24
- гость -

Обама не обама,но это чёрное дело пиндосов.

11.08.2021 13:26
АБОРИГЕН

11.08.2021 13:07
- гость -
Наших до выборов не допускают, а за таких депутатов голосовать не хожу.

11.08.2021 13:28
- гость -

Большую пользу на посту губернатора принёс краю Евдокимов...
*****************************
По крайней мере, не навредил так сильно, как его преемник.

11.08.2021 13:31
- гость -

11.08.2021 13:26
АБОРИГЕН, а может и слава Богу, что ваших до выборов не допускают.Россия конечно велика, но терять земли ради жувачки и синих штанов, это уже слишком.Наелись мы ваших окорчков, баста!

11.08.2021 13:37
гостья

11.08.2021 13:09
- гость - раздать мандаты преступникам? ну такое...

11.08.2021 13:44
- гость -

терять земли ради жувачки и синих штанов, это уже слишком.
*****************
Конечно, ради "жувачки" и синих штанов терять земли не стОит. Их просто так отдадут Китаю, как остров Даманский.

11.08.2021 13:45
- гость -

11.08.2021 13:37
- гость - раздать мандаты преступникам? ну такое...

А люди, ввозящие в Страну пальму, радиоактивные отходы, вывозящие нефть, газ, лес, металл как свою собственность разве не преступники?

11.08.2021 13:46
- гость -

11.08.2021 13:37
гостья

У вас тут слёт, что ли? Кремлеботы...

11.08.2021 13:53
- гость -

13:46
- гость -
слёт, что ли? Кремлеботы...
-----
Уже давненько тут орудует эта петушиная когорта. Выборы скоро, однако.

11.08.2021 13:55
- гость -

11.08.2021 13:46
- гость -
У вас тут слёт, что ли? Кремлеботы...

ну что ты ярел залетный, мы звездно полосатых очень чтим,
ну кто исчо так страну в процесс разложения погрузит...

11.08.2021 13:56
- гость -

11.08.2021 13:53
- гость -
13:46
- гость -
слёт, что ли? Кремлеботы...
-----
Уже давненько тут орудует эта петушиная когорта. Выборы скоро, однако

а вот и индюк подоспел, сопли распустил

11.08.2021 14:10
- гость -

13:55
- гость -
ну кто исчо так страну в процесс разложения погрузит...
----
Чекисты, не?

11.08.2021 14:10
krash

иностранных спецслужб? Да свои тут орудуют в восемь ног. бред какой.

11.08.2021 14:22
гость ё

Пеньковые депутаты начали нести бред.

11.08.2021 14:26
АБОРИГЕН

11.08.2021 13:31
- гость -
А с вашими Россия уже теряет земли. Только вам об этом не говорят по зобоящику. Теперь их у вас уже натощак изымает, большой желтый брат.

11.08.2021 14:36
- гость -

11.08.2021 14:26
АБОРИГЕН, поэтому ты топишь за навальную шваль, чтобы придя к власти та еще быстрее разбазарила Русь-матушку, но Западу, и хоть за какие то грОши?

11.08.2021 15:08
АБОРИГЕН

11.08.2021 14:36
- гость -
Ты бы знал, что они будут делать придя к власти, если бы хоть иногда использовал данный тебе эволюцией мозг.

11.08.2021 15:13
- гость -

Господи, какой кристально чистый, незамутненный сознанием мозг у Аборигены. Верит агиткам любого формата, главное чтобы они от кумиров шли.

11.08.2021 15:55
АБОРИГЕН

11.08.2021 15:13
- гость -
А что нужно иметь вместо мозга чтобы до сих пор лояльно относится к банде захватившей и незаконно удерживающей власть в стране? Продолжать верить ей, когда она столько раз обманывала и обворовывала собственных граждан?

11.08.2021 15:57
- гость -

Все кто сидит на лесных деньгах все либо единоросов , либо менты.. то есть плоть от плоти наша власть . Только рубили и продавали в Китай , забыли что надо следить и оберегать. А теперь во всем виноваты американцы. Наши чиновники так любят пальцем показывать зарубеж, вместо того чтоб на себя посмотреть

11.08.2021 16:22
- гость -

11.08.2021 15:55
АБОРИГЕН, тот же вопрос тебе:Что нужно иметь вместо мозга чтобы до сих пор лояльно относится к банде, мечтающей захватить власть в нашей стране?Как можно верить ей, когда она еще не придя к власти уже в наглую обманывает?Да обманывает пока еще только глюпых и несознательных, но на то и расчет.Придут к власти, будут ВСЕМ дурить голову.Но,КАК можно им верить, и топить за них???

11.08.2021 16:26
АБОРИГЕН

11.08.2021 16:22
- гость -
Не захватить а прийти к власти исключительно законным конституционным путём. Примеры обмана в студию.
Вот это речи типичного пустоголового телезрителя. Ни черта не знаете, просто перипеваете трели Соловьева, Киселёва и прочих скабеевых.

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