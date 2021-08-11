Алтайский депутат заявил о причастности западных спецслужб к пожарам в Сибири

Депутат Барнаульской городской думы от партии "Единая Россия" Иван Огнев не исключает причастность иностранных спецслужб к пожарам в Сибири. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

По словам Огнева, на прошлой неделе до Алтайского края докатились отголоски пожаров в Якутии. Задымление было такое, что даже три самолёта из Москвы вынуждены были посадить в нашем аэропорту.

"И хотя сегодня небо над Барнаулом уже не в такой дымке, но пожары пока не прекратились... Конечно, нужно разбираться в причинах пожаров. Говорят о том, что это может быть и диверсионной работой иностранных спецслужб, и коммерческие разборки, и другое", – написал Огнев.

Депутат предложил привлечь арендаторов к сохранению лесов.

Отметим, в начале августа на территории Якутии, Красноярского края и Иркутской области вспыхнули пожары. Регионы стали мировыми эпицентрами концентрации углекислого газа. В Красноярском крае в зону задымления попала почти тысяча поселений.