"Йота". Учёные выявили новый штамм коронавируса с летальностью до 82%

В Нью-Йорке выявили новый штамм коронавируса – "йота". Его летальность составляет до 82%, особенно среди людей старше 45 лет. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава по медпрофилактике УФО Сергей Токарев.
В беседе с ura.ru он подчеркнул, что штамм передаётся на 25% быстрее других мутаций. Кроме того, "йота" – более патогенный штамм, то есть он может ускользать от иммунного ответа.
Иммунолог Николай Крючков отметил, что пока врачам мало известно о новой разновидности заболевания и остаётся лишь наблюдать за его развитием.
"Сказать что-то определённое можно будет лишь в течение определённого времени, когда её доля начнёт очень быстро расти. Если растёт, значит, есть эволюционные преимущества, которые позволяют успешно конкурировать с другими линиями штаммов", – пояснил эксперт.
Комментарии
Допрививались!
Природу трудно обмануть и победить.
я думаю Единая Россия нас спасёт от него, прям перед выборами...
Надо было Спутником прививаться. У нас мутаций нет.
От Спутника по данным самого Минздрава 1.5 % населения умирает сразу после прививки.
неужели вирус не понимает, что это для него проигрышная тактика? закончатся носители и он тоже закончится
Всех чайников (China) загнать за великий китайский забор и бомбами забросать
От них беды землянам больше чем от Гитлера (атепичная пневмония, свинячий и куриные гриппы, ковид19...)
11.08.2021 15:55
- гость -
Допрививались!
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Рот закрой, придypoк.
11.08.2021 16:05
- гость -
Зачем так нагло врать? Минздрав такого никогда не говорил.
Амик, хватит тупить и хайповать.
В оригинале было про рост смертности до 82%.
Иными словами, если ранее смертность была 10 человек на 1000 заболевших, то предсказывают 10+82%=18 человек на 1000.
Да сколько можно?! Они каждую неделю будут новые добавляться что ли?!
11.08.2021 16:05
- гость -
От Спутника по данным самого Минздрава 1.5 % населения умирает сразу после прививки.
дай ссылку или тяпун тебе на язык твой брешущий
Все уже знают выгодоприобретателей пандемии, люди то умные, их не обманешь.
Вопрос в том: Кто остановит их на пути к золотому миллиарду?
11.08.2021 16:21
Привился что ли? -На мозги прививка сильно повлияла.
11.08.2021 16:44
- гость -
Привился что ли? -На мозги прививка сильно повлияла.
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На мозги коронавирус влияет, а не прививка.
11.08.2021 16:41
- гость -
Все уже знают выгодоприобретателей пандемии, люди то умные, их не обманешь.
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Да-да, гробовщики подобным тебе очень благодарны. Вы прямо делаете им бизнес.
Чубайс купил акции предприятия, производящего вакцину. А что Чубайс хорошего сделал людям?
11.08.2021 17:03
На мозги коронавирус влияет, а не прививка.
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Коронавирус и прививка это не одно и тоже? -Прививка это когда в легкой форме заражают.
В спутнике нет короновируса, там адено-вирус человека. Омг, тёмные люди...
Михаил Мурашко заявил, что отечественная вакцина от коронавируса «Спутник V» даёт защиту с эффективностью 83% против дельта-штамма COVID-19.
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«Спутник V» даже не прошел 3 стадию клинических испытаний. Совсем заврались.
11.08.2021 17:16
- гость -
Вы, как бы помягче выразиться, глубокий недоучка.
11.08.2021 17:41
- гость -
Больше слушайте, читайте и и смотрите блогеров, ловящих хайп и зарабатывающих на вас денежки - они вам ТАКОЕ расскажут)))))))