"Йота". Учёные выявили новый штамм коронавируса с летальностью до 82%

В Нью-Йорке выявили новый штамм коронавируса – "йота". Его летальность составляет до 82%, особенно среди людей старше 45 лет. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава по медпрофилактике УФО Сергей Токарев.

В беседе с ura.ru он подчеркнул, что штамм передаётся на 25% быстрее других мутаций. Кроме того, "йота" – более патогенный штамм, то есть он может ускользать от иммунного ответа.

Иммунолог Николай Крючков отметил, что пока врачам мало известно о новой разновидности заболевания и остаётся лишь наблюдать за его развитием.

"Сказать что-то определённое можно будет лишь в течение определённого времени, когда её доля начнёт очень быстро расти. Если растёт, значит, есть эволюционные преимущества, которые позволяют успешно конкурировать с другими линиями штаммов", – пояснил эксперт.