Прокуратура проверит факт стрельбы по коровам в Горном Алтае

Представители прокуратуры Республики Алтай отреагировали на появление в социальных сетях записи, на которой мужчина стреляет по коровам, предположительно, из пневматического пистолета. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

"Действиям данного лица будет дана оценка в соответствии с нормами уголовного, административного законодательства и приняты меры реагирования, — прокомментировали в ведомстве. — О результатах проверки будет сообщено дополнительно".

Напомним, в жестоком обращении с животными обвинили туриста. Он вышел из машины и обстрелял стадо, которое паслось рядом с дорогой.